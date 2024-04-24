В Самаре наградили лучшую трудовую династию региона

В среду, 24 апреля, в Самаре подвели итоги региональных конкурсов "Профессионал года" и "Лучшая трудовая династия". Земляков, внесших особый вклад в развитие и достижения губернии, наградил губернатор Дмитрий Азаров.
Конкурсы "Профессионал года" и "Лучшая трудовая династия" проводятся в Самарской области ежегодно. В них участвуют специалисты различных отраслей. Традиционно награждение проводится в преддверии Праздника Весны и Труда.
"Мы чествуем людей, которые проявили трудовую доблесть и внесли особый вклад в развитие Самарской области, - начал церемонию губернатор Дмитрий Азаров. - В конкурсах участвуют работники самых разных профессий. Но объединяет всех одно - стремление развиваться, стать лучшим в своей профессии, внести свой вклад в процветание нашего региона и нашей прекрасной страны. Хочу от всей души поблагодарить каждого, кто проявил себя как настоящий профессионал, кто взял за правило - никогда не останавливаться на достигнутом. Это тот стержень характера, который позволяет двигать вперед наш регион. Ваши трудовые победы - это победы всей нашей родной Самарской области".
Губернатор отметил, что в нашем регионе человек труда почитался во все времена, независимо от того, в какой сфере он находил свою профессиональную реализацию.
"Важно то, что человек вкладывал в свой труд душу, создавая своими руками то, чем гордится Самарская земля. Сегодня в этом зале собрались именно такие люди. Уверен, что вместе, одной командой, мы сможем добиться успеха во всех начинаниях, какие бы трудности нас ни ожидали", - подчеркнул глава региона.
Дмитрий Азаров также акцентировал, что во многом благодаря труженикам и патриотам родной земли Самарская область не только держит санкционный удар, но и успешно развивается опережающими темпами, региональная экономика демонстрирует уверенный рост. По итогам 2023 г. регион достиг рекордных показателей по целому ряду направлений экономики и промышленности. Сегодня в Самарской области реализуется ряд важнейших для региона и страны проектов.
Дмитрий Азаров отметил, что такая динамика развития позволяет превысить не только досанкционный, но и допандемийный уровень - и это в условиях беспрецедентных по своему масштабу санкций.
"Такой регион, как Самарская область, экономически и промышленно развитый, инновационный, в первую очередь ощущает на себе эти санкции. Но мы не просто выдержали удар, но и опережающими темпами движемся вперед, - подчеркнул губернатор. - Стратегия опережающего развития Самарской области, утвержденная несколько лет назад вместе с жителями региона, подтверждается и нашим трудом, и статистическими данными. Инвестиции, новые производства и новые рабочие места - это решение задачи, которую ставит президент Владимир Владимирович Путин, - повышение уровня жизни людей в Самарской области. И нам это вместе удается".
Дмитрий Азаров подчеркнул: в достижениях Самарской области есть заслуга каждого труженика, патриота родной земли, а высокие результаты обязывают работать еще эффективнее, сплоченно и единой командой.
"Именно так, единой командой, консолидируя и объединяя усилия, Россия всегда побеждала по всем фронтам и направлениям", - сказал губернатор.
Отдельно глава региона поблагодарил трудовые коллективы за поддержку героев - защитников Отечества и семей военнослужащих.
В нынешнем году в конкурсе трудовых династий лучшей стала семья Андрияновых из Борского района. Они работают в агропромышленном предприятии. Общий стаж династии составляет 366 лет. Также на торжественном мероприятии награждали победителей конкурса "Профессионал года" по 10 направлениям.
Дмитрий Азаров поздравил победителей и отметил, что своим примером они вдохновляют коллег, жителей региона, молодое поколение на честный, ударный труд на благо родного края, во имя величия и процветания России.
"Многие из вас служат наставниками, передают свои знания и профессиональные навыки новым поколениям профессионалов Самарской области. Сердечно вас за это благодарю", - отметил губернатор.
Губернатор пожелал землякам здоровья, добра, благополучия, новых свершений. "Укрепляя высокопроизводительным трудом наш тыл, мы добьемся решения главной задачи, поставленной нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, поставленной народом России, - победы в специальной военной операции. Каждый из вас вносит свой вклад в приближение победы, и она обязательно будет", - сказал Дмитрий Азаров.
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