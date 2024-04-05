Дмитрий Азаров провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров первую неделю апреля работает в новых регионах России. После проверки качества проведенных ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры города-побратима Снежное, руководитель региона встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества по различным направлениям, подвели итоги совместной работы по восстановлению мирной жизни людей и уточнили планы на текущий год. Также участие в беседе принял советник губернатора, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

Напомним, Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион оказывает городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы. Самарские специалисты, выразившие готовность и желание помочь братской республике, основываясь на пожеланиях и просьбах местных жителей, с 2022 года помогают восстанавливать объекты. Регион также направляет в Снежное специализированную технику, строительные материалы.

Губернатор Самарской области регулярно выезжает в Снежное, чтобы оценить ситуацию и проконтролировать ход выполнения работ, качество выполненного ремонта на тех или иных объектах.

"Мы — братья с героическим Донбассом. И Снежное — это наш город-побратим. Поэтому мы от всей души помогаем героическому народу Донбасса восстановить мирную жизнь, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Очень рад тому, что все планы прошлого года по ремонтным работам в Снежном реализованы на сто процентов".

Только в прошлом году в прошлом году Самарская область помогла восстановить 72 объекта Снежного: детские сады, школы, МФЦ, амбулатории, акушерско-гинекологический корпус Центральной городской больницы, военный комиссариат, дороги, жилые дома, коммунальные сети. Такая же работа была проведена и годом ранее. Работа самарцев по восстановлению города неоднократно отмечалась на федеральном уровне, в том числе заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

"Снежное преображается, и мы видим, что Самарская область по-человечески, качественно выполняет все работы. Это касается объектов социальной сферы, дорог, коммунальной инфраструктуры", — подчеркнул Глава ДНР Денис Пушилин.

Во время встречи руководители регионов обсудили планы ремонтных работ на текущий год. Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область продолжит оказывать помощь. В 2024 планируется отремонтировать более 70 объектов. В их числе 15 организаций дошкольного образования, 12 школ, 2 больницы, а также учреждения дополнительного образования и культуры, дороги, объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения. Продолжится капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.

"Нас волнуют дороги, которые важны для всех жителей, которыми пользуемся буквально ежедневно, конечно, их нужно ремонтировать. И на этом в этом году планируем делать акцент. Продолжим ремонты наших школ и других социальных объектов", — отметил Глава Донецкой Народной Республики.

"Во время встречи уточнили наши планы на текущий год. Естественно, мы отработали их загодя, еще в прошлом году они были утверждены. Но жизнь идет и уточнения нужны. Хочу сказать, что будет сделана дорога, которую снежнянцы просили. Совместными усилиями сделаем то, что хотят люди. Проговорили о некоторых других направлениях работы — и по ремонту кровель многоквартирных домов, ремонту школ, отдельно затронули вопрос военкоматов. Вся эта работа будет сделана, — добавил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Отдельно мы проговорили о помощи Самарской области в восстановлении республиканского детского центра, наметили планы, сейчас мы составим сметы и, я уверен, в будущем создадим условия для детского отдыха здесь, на территории Донецкой Народной Республики".

Вопрос отдыха детей Донбасса также поднимался на встрече. В прошлом году в рамках летней оздоровительной кампании 495 детей из Снежного и Сватово отдохнули в лагерях Самарской области, еще 98 детей из Донецка приезжали на Волгу в осенний период. 52 ребенка смогли побывать на Параде Памяти 7 ноября и 48 детей стали участниками новогодних мероприятий. Кроме того, 410 ребят приняли участие в трех образовательных сменах Самарского государственного социально-педагогического университета и еще 141 ребенок — в рамках смен, организованных Поволжским государственным университетом сервиса.

"Для нас и в этом году немаловажен детский отдых, чтобы они имели возможность поменять обстановку, поправить свое здоровье. С Дмитрием Игоревичем была возможность этот вопрос обсудить. Мы договорились о том, что будем продолжать такую практику, чтобы детки могли оздоровиться в летний период в Самарской области", — отметил Глава ДНР.

"Мы будем рады вновь принять ребятишек из Донецкой Народной Республики и на отдых, и на учебу, и на соревнования. Мы уже принимали спортсменов, которые у нас фактически прошли сборы", — добавил Губернатор Самарской области. Дмитрий Азаров поблагодарил Дениса Пушилина за сотрудничество.

Отдельные слова признательности глава региона выразил за то, что жители и гости столицы России могут оценить вклад Самарской области в восстановление мирной жизни в рамках проведения международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ на стенде Донецкой Народной Республики.

"Мы очень горды тем, что на главной выставке-форуме "Россия" с благодарностью размещена информацию о нашем сотрудничестве со Снежным, с Донецкой Народной Республикой. Спасибо большое. Для нас это особая гордость", — обратился Губернатор к Главе ДНР.

"Я думаю, что такое тесное взаимодействие между нашими регионами будет продолжаться и это как раз залог того, что те связи, которые устанавливаются сейчас, — они на десятилетия", — подчеркнул в завершении встречи Денис Пушилин.