В Самаре обсудили направления сотрудничества со Сбером

В понедельник, 1 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с топ-менеджерами Сбера. Старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина представила главе региона нового руководителя Поволжского банка Сбербанка Наталию Цайтлер, которая приступила к работе с сегодняшнего дня. Стороны обсудили реализацию крупных социально значимых проектов и перспективные направления сотрудничества.
Взаимодействие со Сбером, одной из крупнейших высокотехнологичных, инновационных компаний в банковском секторе, имеет для Самарской области большое значение и развивается по многим направлениям. Сбер является одним из крупнейших работодателей области, совместные проекты реализуются в области образования, туризма, медицины, транспорта. Губернатор выразил благодарность компании как надежному партнеру региона.
"Самарская область — один из тех регионов, который был определен Германом Оскаровичем Грефом как стратегически важный для Сбера по сотрудничеству. У нас на территории расположены центры корпоративного и клиентского обслуживания, которые работают на всю страну. Реализуем целый ряд совместных проектов: открыли первый в России общественный центр Сбера, большие планы по созданию "Школы 21" на базе кампуса. Для нас это очень важно, поскольку кампус будет it-направления и будет выпускать до 1000 специалистов, что крайне важно и востребовано в экономике, в том числе, и для Сбера — одной из самых высокотехнологичных компаний в стране", — отметил Дмитрий Азаров.
Старший вице-президент банка поблагодарила Правительство региона и лично губернатора за сотрудничество. "Такое конструктивное взаимодействие и сотрудничество возможно только благодаря глубокому экспертному пониманию двух сторон, — отметила Татьяна Галкина. — Самарская область — успешный регион, который активно развивается, внедряет инновации для социально-экономического процветания региона. Сбер всегда готов помогать по самым разным направлениям, оказывать финансовую и нефинансовую поддержку, в том числе в цифровизации и внедрении искусственного интеллекта в различных отраслях, развитии ESG направления, проведении образовательных мероприятий".
Татьяна Галкина подчеркнула, что изменения в руководстве территориального банка носят плановый характер, ротация осуществляется раз в 5 лет. Старший вице-президент банка выразила уверенность в том, что профессионализм и опыт Наталии Цайтлер положительным образом скажутся на реализации действующих проектов, а также будут способствовать появлению новых инициатив на благо жителей Самарской области.
Наталия Цайтлер в системе Сбера работает 30 лет. В последние годы занимала должность председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка, в зоне его обслуживания — Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области. Одним из направлений ее деятельности было развитие межрегиональных контактов.
По словам Наталии Цайтлер, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высоко ценит взаимодействие с Самарской областью в сложившихся непростых обстоятельствах, в том числе, по организации пребывания эвакуированных детей. Напомним, в связи с обстрелами приграничного региона было принято решение об эвакуации детей в другие субъекты России. Самарская область откликнулась в числе первых, и на прошлой неделе на базе одного из детских лагерей были размещены почти 500 ребят из Белгородской области в возрасте от 6 до 18 лет, а также сопровождающие их педагоги.
Участники встречи обсудили ряд направлений сотрудничества, в том числе в сфере образования, туризма, развития кадрового потенциала. Губернатор подчеркнул готовность региона к дальнейшему участию в реализации новых идей и проектов Сбербанка. "Мы заинтересованы в укреплении партнерства по разным направлениям и не раз выступали пилотным регионом в разработке различных технологий. Мы и дальше готовы идти со Сбером в пилотные проекты", — резюмировал Дмитрий Азаров.
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