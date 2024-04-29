В Камышлинском районе водитель УАЗа отправил в больницу водителя ВАЗа

В воскресенье, 28 апреля, в 14:10 в Камышлинском районе на перекрестке водитель УАЗ "Патриот" не уступил дорогу Lada Kalina под управлением 27-летнего водителя, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.

С места ДТП в больницу доставлен водитель "легковушки", сообщает ГУ МВД по Самарской области.