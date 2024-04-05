Самарский губернатор провел личный прием земляков — участников СВО в Запорожье

В ходе командировки в новые регионы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с земляками, которые несут службу в воинских частях на территории Запорожской области. Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
Губернатор подчеркнул важность личной встречи с бойцами. "В предыдущие периоды тоже передавали технику, и сюда передавали — подъезжали представители полка, — но вот сам впервые здесь. Для меня это важно еще и потому, что всегда во время таких визитов провожу и прием по личным вопросам, — отметил Дмитрий Азаров. — Постараемся все подразделения, где наши земляки службу проходят, подкрепить. Стараемся по всем подразделениям передавать то, что реально необходимо, исходя из запросов воинских коллективов, с заявкой от командира подразделения".
Глава региона обратился к бойцам со словами благодарности за достойную службу. "Вы должны знать, что родина вами гордится и ни на минуту на самарской земле о вас не забывают. Общество консолидирует ситуация в стране, идет консолидация вокруг нашего президента, национального лидера, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и вокруг защитников отечества. Вот это очевидно. Сегодня народ и армия едины. Это ощущение есть — на самарской земле точно", — обратился он к военнослужащим.
В регионе с особым вниманием подходят к решению вопросов, с которыми обращаются военнослужащие. В ходе таких личных приемов у бойцов есть возможность напрямую адресовать Дмитрию Азарову вопросы, которые касаются не только лично их, но и их родственников, близких людей. "Для того, собственно, и провожу личные приемы, чтобы какие-то случаи, которые не являются стандартными или где-то не так, может быть, отнеслись внимательно — была возможность поправить", — отметил губернатор.
Так, среди вопросов, озвученных на встрече, были вопросы об аренде жилья по договору социального найма, о льготах по ипотеке, мерах поддержки участникам СВО по социальной догазификации, вопросы бытового характера и другие.
Один из военнослужащих задал вопрос об образовании — молодой человек окончил техникум и по возвращении с СВО планирует поступать в вуз. Он поинтересовался мерами поддержки в получении высшего образования, а также возможностью в последующем участвовать в программе "Время героев". Это программа развития для участников СВО, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Ее цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.
Дмитрий Азаров заверил, что в регионе готовы поддержать каждого, кто заявится в эту программу. Он напомнил, что Самарская область на протяжении нескольких лет успешно участвует во флагманском проекте "Лидеры России" президентской платформы "Россия — страна возможностей".
"Конкурс идет уже пять лет, я являюсь федеральным наставником по этому конкурсу. У нас людей, которые заявляются в эту программу индивидуальной траектории роста, очень большое количество, мы традиционно в тройке-пятерке в России по количеству заявок и победителей, финалистов этого конкурса. У нас есть целое сообщество людей, которые общаются между собой, мы их поддерживаем, готовим к участию в этих конкурсах. По программе "Время героев" подойдем еще более внимательно", — подчеркнул губернатор.
Губернатор отметил, что помимо поддержки в окончании высшего образования, для ветеранов боевых действий есть возможность дополнительного образования. "И я вам совершенно точно могу сказать, что по проекту "Время героев" буду лично заниматься, будем помогать", — ответил глава региона бойцу.
Военнослужащий Игорь из Волжского района, который до СВО занимался предпринимательством, задал вопрос о приоритетных мерах поддержки для участников СВО, которые по возвращении планируют продолжать свое дело или открыть новое. Дмитрий Азаров рассказал, что на недавней встрече с ветеранами боевых действий в региональном отделении фонда "Защитники Отечества" дал поручение составить реестр бизнес-планов и проектов ветеранов специальной военной операции, чтобы оказывать постоянное сопровождение для их успешной реализации. "Мы эти бизнес-проекты возьмем на особый контроль, и по ним будут разработаны дополнительные меры поддержки", — сказал губернатор. Свой бизнес позволяют начать и социальные контракты. "Мы стараемся соцконтракты давать не просто как разовую помощь, как многие регионы, мы стараемся, чтобы у семьи появился устойчивый источник дохода", — отметил Дмитрий Азаров.
По завершении встречи Дмитрий Азаров отметил, что в отработку будут переданы и дополнительно собранные вопросы. Среди них есть и те, что касаются родственников бойцов, живущих в других регионах. "Постараемся отработать во взаимодействии с коллегами, с нашими соседями в том числе, — заверил он. — Наши парни здесь героически защищают рубежи родины — подтверждение от командования о том, что наши парни не подводят и стоят стеной, а если надо — и доблестно атакуют".
По словам командира полка полковника Владимира Курылева, помощь от региона оказывается постоянно. "Люди заботливые. Спасибо всем меценатам, спасибо всем землякам, кто принимает в этом участие, огромное спасибо", — поблагодарил он. По его словам, приезд главы региона был очень важен для бойцов.
"Понятно, что губернатор — человек занятой, но спасибо, что выбрал время в своем плотном графике. И ребята довольны. Я думаю, что всем очень приятно. Безусловно, прямой контакт очень важен", — отметил он.
По мнению руководителя Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войн "Боевое братство" Андрея Мастеркова, приезд губернатора укрепляет моральный дух наших бойцов на передовой. "А для волонтеров — это консолидация, организованно передаем груз. Связь с воинскими частями очень важна, мы оперативно можем получать информацию о том, что необходимо, — отметил он. — От губернатора Самарской области привезли груз, маскировочные сети, которые сейчас очень востребованы, гемостатические губки, тепловизоры, коптеры, различные строительные материалы, медикаменты — все это передаем нашим бойцам и желаем скорейшего возвращения домой. Совместно с общественной организацией "Боевое братство" будем и дальше продолжать поддерживать и доставлять гуманитарку".
"Забрали домашнее задание — не только бытовые вопросы, но и новые заявки на обеспечение специальными средствами и всем, что необходимо для ведения успешных боевых действий здесь", — сказал глава региона. Он поблагодарил командование воинских подразделений за бережное отношение к бойцам. "Замечательные командиры, которые умеют достигать поставленных руководством, Министерством обороны, задач, побеждать, при этом сохраняя личный состав", — отметил губернатор.
Военнослужащие также поблагодарили губернатора и жителей Самарской области за поддержку и помощь, которая приходит часто. "Самарцы, всем большой привет из Запорожской области! Ждите нас с победой. Мы скоро вернемся, — обратился боец с позывным Бастон. — Мало того что сама по себе помощь приходит, плюс — чувство, что о нас заботятся, что нас не позабыли, очень сильно согревает".
Последние комментарии
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