Дмитрий Азаров поздравил победителей "Самарской студенческой весны"

В среду, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров поздравил и наградил победителей областного творческого фестиваля "Самарская студенческая весна-2024", традиционно объединившего талантливую и творческую молодежь всего региона. Подведение итогов состоялось на гала-концерте в "МТЛ Арене", в который были включены лучшие номера.

"Я очень рад, что в нашей Самарской области фестиваль "Студенческая весна" всегда проходит масштабно, - отметил глава региона, обращаясь к студентам, преподавателям и ректорам вузов региона. - И нет ничего удивительного в том, что в Самарской области "Студенческая весна" проходит так масштабно. Именно здесь, на Самарской земле, когда-то зародилось движение "Студенческая весна". Вне всякого сомнения, это повод для гордости. Очень рад, что эти традиции передаются из поколения в поколение".

В этом году с 27 марта по 12 апреля прошли 16 концертов с участием около 3000 студентов из 16 вузов региона. Также в период с 5 по 17 апреля прошли конкурсные дни по семи направлениям фестиваля: "Танцевальное", "Музыкальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Медиа", "Видео", "Арт". Свои творческие номера показали представители 18 вузов Самарской области.

"Я очень рад, что у вас сегодня есть возможность реализовать себя в учебе, науке, работе и творчестве. "Россия - страна возможностей" - не случайно именно так называется Президентская платформа, позволяющая всем жителям страны, и в первую очередь молодежи, реализовать себя в жизни, принять участие в различных конкурсах и состязаниях, стать победителем и получить дополнительную поддержку на дальнейшее образование и повышение своих компетенций", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил решение президента РФ Владимира Путина о запуске новых национальных проектов, которое президент озвучил во время оглашения послания Федеральному Собранию. Среди них - нацпроект "Молодежь России". Его наполнение в числе других будет обсуждаться на заседании Государственного совета в ближайшее время.

"Мне нужны ваши идеи! Я очень хотел бы получить от студенческих коллективов всех вузов, ссузов предложения, которые мы включим в новый нацпроект. Но совершенно точно там будут новые меры поддержки молодежи и молодых семей, и конечно, помощи в самореализации, чтобы каждый человек в нашей стране чувствовал себя востребованным, чувствовал, что он может проявить себя и что, какое бы дело он ни выбрал, он служит нашей Родине, нашей великой и прекрасной России", - обратился с просьбой к студентам и профессорско-преподавательскому составу Дмитрий Азаров.

Лауреатами фестиваля стали 109, а дипломантами - 90 творческих номеров и талантливых студентов. Глава региона вручил награды вузам-призерам "Студенческой весны" 2024 года. Первое место занял СГЭУ, серебро досталось Самарскому государственному университету путей сообщения, а СГСПУ и Самарский университет имени Королева поделили третье место на пьедестале почета. По итогам фестиваля будет сформирована команда Самарской области для участия во Всероссийском фестивале в Саратове.

"Наш Самарский государственный экономический университет одержал 16 побед в областном фестивале "Студенческая весна"! Желаем родному вузу никогда и ни в чем не сдаваться", - отметили победители.

"Я уверен, дорогие мои, у вас все получится. Впереди - новые победы по всем фронтам и направлениям. А та сплоченность, которая сегодня есть и в студенческом сообществе, и в нашей стране в целом, говорит о том, что наша страна все преодолеет и обязательно победит. Так было и так будет впредь", - подчеркнул Дмитрий Азаров.