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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вничью сыграли с "Краснодаром"

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 26-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Краснодар".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На 8 минуте встречи после навеса Виктора Са в штрафную Сергей Волков переправил мяч в сетку ворот, но главный арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал со стороны нападающего игру рукой, и взятие ворот зафиксировано не было. На 64 минуте встречи за фол на Никите Салтыкове, Сергей Волков получил второе в матче предупреждение, и гости остались в меньшинстве. Не смотря на обилие голевых моментов, попаданий самарцев в штангу и перекладину, счет так и остался ничейным — 0:0.

На 83 минуте на замену впервые после травмы вышел Бенхамин Гарре, это первая игра аргентинца в весенней части чемпионата.

Впервые в этом чемпионате в матче "Крыльев" не было забитого ни одного гола.

В следующем матче "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Оренбургом". Матч 27-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 4 мая, в 18:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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