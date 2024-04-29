"Крылья Советов" вничью сыграли с "Краснодаром"

В 26-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Краснодар".

На 8 минуте встречи после навеса Виктора Са в штрафную Сергей Волков переправил мяч в сетку ворот, но главный арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал со стороны нападающего игру рукой, и взятие ворот зафиксировано не было. На 64 минуте встречи за фол на Никите Салтыкове, Сергей Волков получил второе в матче предупреждение, и гости остались в меньшинстве. Не смотря на обилие голевых моментов, попаданий самарцев в штангу и перекладину, счет так и остался ничейным — 0:0.

На 83 минуте на замену впервые после травмы вышел Бенхамин Гарре, это первая игра аргентинца в весенней части чемпионата.

Впервые в этом чемпионате в матче "Крыльев" не было забитого ни одного гола.

В следующем матче "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Оренбургом". Матч 27-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 4 мая, в 18:00.