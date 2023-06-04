Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Прошедшая неделя показала достижения Самарской области за последние пять лет. О них в Послании отчитывался перед жителями губернатор, их отмечали политические эксперты и специалисты из разных отраслей, в них убедилась спикер Совета Федерации.
Во вторник губернатор Дмитрий Азаров выступил с отчетом об итогах пяти лет работы. В числе главных достижений глава региона отметил: за период с 2017 г. область со стагнирующей экономикой, несмотря на все сложности и вызовы, стала инвестиционно привлекательной и активно развивающейся. Сформирован новый транспортно-логистический кластер экономики, кратно снизилась безработица, произошли масштабные изменения в здравоохранении и образовании, развернута программа благоустройства общественных пространств, а во всех волжских городах региона построены набережные. Все это стало возможным не только благодаря слаженной работе правительства, но и труду, неравнодушию всех жителей области. Именно люди — соавторы всех масштабных преобразований.
То, как преобразился регион, отметила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая побывала в губернии в четверг с рабочей поездкой. Председатель СФ отметила "разительные перемены" в облике областной столицы и усилия руководителя региональной команды, жителей, которые за этим стоят. При участии Валентины Матвиенко в Самаре в этот день открыли новый модульный корпус военно-патриотического лагеря "Авангард", прошло общероссийское совещание, посвященное началу детской летней оздоровительной кампании.
Еще один важный объект — филиал фонда "Защитники Отечества", созданный по инициативе президента страны Владимира Путина. Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров побывали там в первый день его работы. Центр всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их семьям расположился на площади в 1,5 тыс. кв. метров. Здесь разместились более 45 помещений различного функционала — оснащенных, комфортных, просторных. Работа центра призвана помочь участникам СВО и их семьям в решении самого широкого круга вопросов — от медицинской помощи до трудоустройства и отдыха. "Придраться не к чему, — дала оценку самарскому филиалу Валентина Матвиенко. — Настолько все продумано, комплексно, системно".
В том, что помогать — это по-самарски, убеждаются и жители новых территорий. На этой неделе министерство ЖКХ и строительства России объявило благодарность правительству Самарской области за помощь в восстановлении Донбасса. Только за прошлый год в Снежном самарские специалисты отремонтировали 82 социальных объекта. Плодотворные усилия губернатора и региональной команды по развитию новых регионов страны своей подписью засвидетельствовал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...