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Губернатор Власть и политика

Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прошедшая неделя показала достижения Самарской области за последние пять лет. О них в Послании отчитывался перед жителями губернатор, их отмечали политические эксперты и специалисты из разных отраслей, в них убедилась спикер Совета Федерации.

Во вторник губернатор Дмитрий Азаров выступил с отчетом об итогах пяти лет работы. В числе главных достижений глава региона отметил: за период с 2017 г. область со стагнирующей экономикой, несмотря на все сложности и вызовы, стала инвестиционно привлекательной и активно развивающейся. Сформирован новый транспортно-логистический кластер экономики, кратно снизилась безработица, произошли масштабные изменения в здравоохранении и образовании, развернута программа благоустройства общественных пространств, а во всех волжских городах региона построены набережные. Все это стало возможным не только благодаря слаженной работе правительства, но и труду, неравнодушию всех жителей области. Именно люди — соавторы всех масштабных преобразований.

То, как преобразился регион, отметила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая побывала в губернии в четверг с рабочей поездкой. Председатель СФ отметила "разительные перемены" в облике областной столицы и усилия руководителя региональной команды, жителей, которые за этим стоят. При участии Валентины Матвиенко в Самаре в этот день открыли новый модульный корпус военно-патриотического лагеря "Авангард", прошло общероссийское совещание, посвященное началу детской летней оздоровительной кампании.

Еще один важный объект — филиал фонда "Защитники Отечества", созданный по инициативе президента страны Владимира Путина. Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров побывали там в первый день его работы. Центр всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их семьям расположился на площади в 1,5 тыс. кв. метров. Здесь разместились более 45 помещений различного функционала — оснащенных, комфортных, просторных. Работа центра призвана помочь участникам СВО и их семьям в решении самого широкого круга вопросов — от медицинской помощи до трудоустройства и отдыха. "Придраться не к чему, — дала оценку самарскому филиалу Валентина Матвиенко. — Настолько все продумано, комплексно, системно".

В том, что помогать — это по-самарски, убеждаются и жители новых территорий. На этой неделе министерство ЖКХ и строительства России объявило благодарность правительству Самарской области за помощь в восстановлении Донбасса. Только за прошлый год в Снежном самарские специалисты отремонтировали 82 социальных объекта. Плодотворные усилия губернатора и региональной команды по развитию новых регионов страны своей подписью засвидетельствовал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

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