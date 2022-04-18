Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Дмитрий Азаров поручил оказать самарским дачникам поддержку в организации перевозок и закупке семян и саженцев. Такую задачу губернатор поставил главам профильных министерств и муниципальных образований на областном штабе по повышению устойчивости экономики в Самарской области в понедельник, 18 апреля.
"Сегодня у многих есть намерение увеличить посевные площади, собрать больший урожай. Нам нужно создать все условия, чтобы помочь людям. Это правильная, разумная реакция. За это стоит только поблагодарить земляков", - отметил губернатор.
Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований максимально сконцентрировать свое внимание на этом вопросе, обеспечить координацию и четкую организацию дачных перевозок, сверить информацию с земляками по востребованным маршрутам.
Все работы необходимо провести максимально оперативно, так как сезон работ на садово-дачных участках уже стартовал. Кроме того, массовые загородные поездки обычно фиксируются в пасхальные выходные и майские праздники - дни, на которые традиционно приходится пик весенних работ.
Губернатор поставил задачу министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину проверить готовность транспортных перевозок к пику садово-дачных работ и создать максимально комфортные условия для людей. "Сбоев в работе быть не должно", - подчеркнул глава региона.
Отдельное поручение по подготовке пакета мер поддержки для дачников губернатор дал министру сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николаю Абашину.
"Давайте вместе подумаем, что можно еще сделать, посмотрим, какая ситуация с семенами, нет ли здесь проблем в связи с санкционным давлением, чем нам могут помочь наши ведущие сельхозпредприятия", - обратился к главе регионального минсельхоза губернатор, предложив обсудить возможные меры с руководством дачных объединений.
Предложения о мерах поддержки для дачников будут подготовлены уже до конца текущей недели.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
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