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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Азаров поручил оказать самарским дачникам поддержку в организации перевозок и закупке семян и саженцев. Такую задачу губернатор поставил главам профильных министерств и муниципальных образований на областном штабе по повышению устойчивости экономики в Самарской области в понедельник, 18 апреля.

"Сегодня у многих есть намерение увеличить посевные площади, собрать больший урожай. Нам нужно создать все условия, чтобы помочь людям. Это правильная, разумная реакция. За это стоит только поблагодарить земляков", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований максимально сконцентрировать свое внимание на этом вопросе, обеспечить координацию и четкую организацию дачных перевозок, сверить информацию с земляками по востребованным маршрутам.

Все работы необходимо провести максимально оперативно, так как сезон работ на садово-дачных участках уже стартовал. Кроме того, массовые загородные поездки обычно фиксируются в пасхальные выходные и майские праздники - дни, на которые традиционно приходится пик весенних работ.

Губернатор поставил задачу министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину проверить готовность транспортных перевозок к пику садово-дачных работ и создать максимально комфортные условия для людей. "Сбоев в работе быть не должно", - подчеркнул глава региона.

Отдельное поручение по подготовке пакета мер поддержки для дачников губернатор дал министру сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николаю Абашину.

"Давайте вместе подумаем, что можно еще сделать, посмотрим, какая ситуация с семенами, нет ли здесь проблем в связи с санкционным давлением, чем нам могут помочь наши ведущие сельхозпредприятия", - обратился к главе регионального минсельхоза губернатор, предложив обсудить возможные меры с руководством дачных объединений.

Предложения о мерах поддержки для дачников будут подготовлены уже до конца текущей недели.

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