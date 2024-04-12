Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем космонавтики

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов авиакосмической отрасли Самарской области с Днем космонавтики.

"Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем космонавтики!

Самарская область традиционно считается крупнейшим центром мирового ракетостроения, а Самара — космической столицей нашей Родины. Мы гордимся тем, что именно в нашей областной столице были созданы первая и вторая ступени легендарной ракеты, которая вывела на орбиту корабль с первым космонавтом планеты Юрием Алексеевичем Гагариным.

И сегодня наши отраслевые предприятия — АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "ТЯЖМАШ", АО "Авиакор-авиационный завод" и другие — идут в авангарде отечественной авиакосмической отрасли, обеспечивая страну качественной и надежной техникой, выполняя поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным задачи по достижению технологического суверенитета региона и страны в целом.

Особенно важен ваш труд в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны коллективного Запада. Во взаимодействии с Самарским университетом, научно-образовательным центром мирового уровня "Инженерия будущего", научным сообществом региона вы обеспечиваете стабильную работу предприятий отрасли, наращиваете объемы производства, создаете заделы для дальнейшего инновационного развития.

Дорогие земляки! Хочу от всей души поблагодарить каждого из вас за вклад в укрепление экономического потенциала Самарского края, глубокое понимание ответственности за результаты своей деятельности для будущего родной земли, за готовность все свои силы, талант и созидательную энергию отдавать на благо Отечества.

От всего сердца желаю вам и вашим семьям, всем жителям нашей губернии крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!", — говорится в сообщении.