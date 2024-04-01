В Самаре обсудили проекты культурного сотрудничества с Сербией

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с представителями национальных театров Республики Сербия: главным дирижером Национального театра Белграда, советником Президента Республики Сербия по культуре Деяном Савичем и директором оперной труппы Сербского национального театра в Нови-Саде Желько Андричем. Темой встречи стало укрепление социокультурного сотрудничества Самарской области с Сербией.

Напомним, гости из Сербии принимают участие в международном фестивале оперного искусства "Славянский дом", который в этом году впервые проходит в Самаре с 15 марта по 7 апреля. В основу фестиваля положена идея единения людей, укрепления культурных связей между славянскими народами, поддержка традиционных духовных ценностей.

30 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича была представлена опера П. И. Чайковского "Евгений Онегин". Дирижером этого фестивального спектакля выступил главный дирижер Национального театра Белграда Деян Савич, партию Онегина исполнил солист Сербского национального театра Желько Андрич.

В начале встречи губернатор выразил благодарность гостям за участие в фестивале оперного искусства: "Рад, что вы лично принимаете участие в нашем фестивале, который уже стал культурным событием — фестивале оперного искусства "Славянский дом". Я вас сердечно всех благодарю, что вы приняли такое решение, украсили наш фестиваль. Надеюсь, это сотрудничество также будет продолжаться".

Дмитрий Азаров сообщил, что вопросы сотрудничества региона с Республикой Сербия стали главными на недавней встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Российской Федерации, доктором медицинских наук, профессором Медицинского факультета Белградского университета Момчило Бабичем.

"Мы проговорили целый ряд направлений работы: и в сфере экономики, и образования, науки и технологий, но важнейший пласт — это наше сотрудничество в сфере развития культурных связей", — сказал глава региона.

Деян Савич отметил, что они впервые в Самарской области, и поблагодарил губернатора за прием. Он подчеркнул, что российский народ — братский для сербского и сотрудничество в сфере культуры является важнейшим направлением взаимодействия. Выстраивать культурные связи является важным для двух национальных театров Сербии — в Белграде и Нови-Саде.

По словам советника президента Республики Сербия по культуре, этот международный фестиваль, утверждающий идеи любви, мира, культурного сотрудничества, приобретает особую важность в этот непростой исторический период. "Гордимся тем, что на первый фестиваль приглашены сербские артисты", — отметил он.

Стороны обсудили возможности укрепления культурного обмена. Губернатор рассказал о запланированном к проведению в Самарской области Международном российско-сербском фестивале витяжской культуры и искусства "Витязь фест — дух славян" в конце июня на видовдан — национальный праздник Сербии. Также он отметил договоренности о подготовке обмена экономическими миссиями с Сербией. "Мы с удовольствием ждем представителей бизнеса Сербии и сами готовим делегацию", — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона сообщил, что на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в РФ речь шла также о создании постоянно действующей рабочей группы с участием представителя посольства для осуществления коммуникаций, в том числе, с различными отраслевыми, общественными институтами Сербии.

В ходе встречи губернатор и советник президента Республики Сербия по культуре обсудили возможность совмещения бизнес- и культурной миссий. Также стороны рассмотрели вопрос участия сербских музыкантов в международном антифашистском форуме "Гитары в строю" в Самаре в начале мая текущего года, возможность приглашения в качестве участника кинорежиссера, актера Эмира Кустурицы.

В прошлом году фестиваль прошел впервые, приехали артисты из разных стран — музыканты, представляющие разные музыкальные жанры. "Это те люди, которые понимают, какому злу противостоит сегодня Россия, потому что больший урон человечеству, чем нацистская идеология, ни одна идеология за всю историю цивилизации не нанесла", — отметил губернатор.

В этом году, как сообщил глава региона, это будет не просто музыкальный фестиваль — это будет дискуссионная площадка с участием политологов из различных стран. Проводиться он будет в начале мая, в преддверии Дня Победы.

Также губернатор рассказал о встрече на Всемирном фестивале молодежи с делегацией Сербии, одной из самых крупных иностранных делегаций на этом форуме. В числе участников делегации были и музыканты. На этой встрече также обсуждались темы культурного взаимодействия между Сербией и Россией. Интерес молодых людей вызвал молодежный форум "iВолга", который традиционно проводится в Самарской области.

Вопрос приезда представителей Сербии на этот форум поднимался и на встрече главы региона с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Российской Федерации Момчило Бабичем. Как отметил Дмитрий Азаров, достигнута предварительная договоренность об этом визите.

"Нам очень важно работать с Россией", — отметил в ходе встречи Деян Савич. Стороны также рассмотрели возможности совместных проектов оперных театров Самары и Сербии.