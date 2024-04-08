"Ухудшений не прогнозируется": Дмитрий Азаров о прохождении паводка в регионе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о прохождении в регионе паводка. Он отметил, что в области происходит постепенное улучшение паводковой ситуации.
Так, за последние сутки вода ушла из 263 жилых домов, с 191 приусадебного участка. Вместе с тем, проблема остается в 50 частных жилых домах и на девятистах приусадебных участках. В двух пунктах временного размещения остаются 20 человек, в том числе семь детей.
"По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни серьезных ухудшений не прогнозируется. Надеемся, что так и будет. Тем не менее, не теряем боевую настороженность, рассчитываем все силы и средства на случай обострения ситуации. Находимся в контакте, в том числе с соседними регионами. Над ликвидацией последствий паводка работают 9 293 человека и 2 017 единиц техники", — отметил руководитель области.
Дмитрий Азаров добавил, что важнейшая задача региональных и местных властей в этот период — оперативно оказывать помощь жителям пострадавших населенных пунктов.
"Правительством региона уже принято решение о выделении выплат на первоочередные нужды землякам, чьи дома пострадали от паводка, в размере 10 тысяч рублей на одного члена семьи. На данный момент заявления подали жители 207 пострадавших жилых домовладений — это 588 человек, выплаты уже поступили 96 гражданам. Прием заявок продолжается, для оформления можно обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства. Кроме того, планируем выделение средств жителям пострадавших от паводка жилых домов на частичную компенсацию утраты имущества в размере 100 тысяч рублей. Людей в беде не оставим, будем помогать", — подчеркнул губернатор.
Глава области отметил, что напряженная паводковая ситуация в регионе сохраняется. Все системы оповещения работают, специалисты готовы оперативно реагировать на изменение обстановки.
"Всем жителям важно сохранять внутреннюю мобилизацию и четко следовать указаниям работников администраций и экстренных служб", — заключил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
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