В Самаре обсудили предложения по дальнейшему оздоровлению Волги

В пятницу, 29 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности с участием руководителей министерств и ведомств, контрольно-надзорных органов, муниципальных образований, представителей научного сообщества, вузов, общественных организаций в сфере экологии, ряда предприятий области. Участники обсудили исполнение поручений по итогам предыдущих совещаний, работу в рамках национального проекта "Экология" и ряд задач, связанных с повышением экологической безопасности водных объектов области.

"Мы продолжаем работу в рамках национального проекта "Экология", реализуемого по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина. От эффективности наших усилий в этой сфере зависит, в первую очередь, экологическая обстановка в регионе, здоровье, безопасность, благополучие людей, а также экономическая составляющая, вопросы инвестиционной привлекательности региона и многое другое", — отметил Дмитрий Азаров, открывая заседание.

За последние годы в сфере экологической безопасности сделано немало. Так, с 2019 года в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" в области введены в эксплуатацию 11 очистных сооружений, не считая тех объектов, которые вводились и промышленными предприятиями. Это позволило существенно сократить сброс в Волгу загрязненных сточных вод. В текущем году планируется построить еще 7 объектов в городах и районах региона. "Это огромный вклад в оздоровление нашей великой русской реки, нашего достояния", — подчеркнул губернатор.

В рамках проекта "Чистая вода" за тот же период построено и реконструировано 15 объектов водоснабжения. Качественной питьевой водой обеспечены более 86% жителей региона. В ближайшей перспективе планируется построить и реконструировать еще семь объектов.

Губернатор отдельно отметил важность совместной работы совета с привлечением экологических организаций, общественников. "Уверен, что, когда создание комфортных, безопасных условий жизни для наших земляков, сбережение богатства флоры и фауны Самарской области будет нашей общей целью, мы сможем добиться значимых результатов и во многих других сферах", — заключил он.

На заседании обсуждались новые возможности решения задачи по очистке поверхностных вод водоемов региона от загрязнений, связанных с наличием цианобактерий. По этому вопросу был заслушан доклад директора Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук, доктора сельскохозяйственных наук, академика РАН Сергея Шевченко. Он отметил, что данная проблематика изучается в рамках проектного офиса с приглашением специалистов разного профиля.

Явление "цветения воды", вызываемое развитием цианобактерий, характерно для пресноводных водоемов по всему миру, масштаб зависит от интенсивности водного обмена, климатических условий — повышения температур, биогенной нагрузки, повышенного содержания в воде азота и фосфора. С цианобактериями связаны риски в водопользовании, ведении рыбного хозяйства. По словам Сергея Шевченко, в Самарской области особое внимание в этой связи вызывает Куйбышевское водохранилище, самое большое в Европе, — с замедленным водным обменом.

На Куйбышевском водохранилище организован новый пункт наблюдений в районе села Хрящевка, в 70 км выше плотины Жигулевской ГЭС. Основная цель — контроль трансграничного переноса биогенных веществ из Ульяновской области в Самарскую область. На территории региона для борьбы с массовым развитием цианобактерий апробируются два метода прямого воздействия: биологический метод экологической реабилитации водоемов с применением акклиматизированной водоросли "хлорелла" и механический метод сброса водорослей с поверхности водоемов с последующей утилизацией. В числе необходимых методов — снижение загрязнений, поступающих в воды с земель сельхозназначения, сокращение сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод за счет строительства и модернизации комплексов очистных сооружений, регулирование водного стока на ГЭС для увеличения проточности и другие.

Большое значение имеет развитие системы мониторинга водных объектов. По мнению председателя совета Самарского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Василия Павловского, решение этой проблемы в отношении Волги только на территории Самарской области не даст должного результата — нужно объединение усилий.

По сообщению Юлии Хлыниной, исполняющей обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, ведомство третий год ведет мониторинг, на основе которого формируется общедоступная карта водных объектов Поволжья, определяются критические точки загрязнений. Реализуется федеральная программа по обследованию малых рек, определяется влияние на Волгу ее притоков.

На заседании было предложено создать в Самаре единый информационный центр мониторинга, который координировал бы всю работу по каждому региону.

Это предложение поддержал главный научный сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН — филиала Самарского федерального исследовательского центра РАН Владимир Селезнев. Он сообщил о докладах научного центра на уровне Государственной Думы и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. "Самарская область в настоящее время выступает инициатором того, что нужно объединять усилия, чтобы решить проблему загрязнения Волги в данном случае цианобактериями, но и не только ими".

Институт работает над опытно-исследовательской методикой, которая изучает влияние органических загрязнений на состояние воды. На основе результатов этой работы можно будет предлагать на уровне региона скорректировать предельно допустимые показатели сбросов, которые будут отличаться от федеральных — такое право у регионов есть. Так система нормирования будет учитывать современные проблемы вод Волги.

Дмитрий Азаров отметил, что, детально изучив данный вопрос, готов поднять его на федеральном уровне: "Готов и эту тему, и вопрос координации усилий вынести также на рассмотрение Комиссии Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы". Думаю, что туда эту тематику надо заявлять".

Заместитель директора по научной работе Самарского федерального исследовательского центра РАН, доктор сельскохозяйственных наук Алексей Васин рассказал об издании в 2023 году "Чёрной книги растений Самарской области". Работа над ней велась коллективом авторов, представляющих в том числе разные вузы региона. В книге отражена проблема вселения чужеродных видов растений и их широкого распространения — инвазии, которая приводит к сокращению биоразнообразия, влияет на здоровье населения. Одним из ярких и общеизвестных примеров таких растений являются борщевик Сосновского, амброзия.

В "Чёрной книге растений Самарской области" представлен список наиболее агрессивных инвазионных и потенциально инвазионных видов флоры региона, информация о способах заноса и путях выявления, вызовах, связанных с этими видами растений, а также мерах борьбы с ними. Издание книги создает необходимую базу для продолжения исследований биологических инвазий в регионе.

Дмитрий Азаров поблагодарил авторов и рецензентов издания за проведенную в короткие сроки работу. Глава региона подчеркнул, что книга будет полезна для большого количества специалистов многих отраслей, и поручил направить ее в том числе сельхозпроизводителям.

И.о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Юлия Хлынина доложила о результатах работы ведомства в 2023 году в рамках реализации федерального проекта "Генеральная уборка". Проект позволяет получить софинансирование для ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

По итогам заседания Дмитрий Азаров отметил проработку вопросов и содержательное обсуждение. "Каждый из докладов должен стать импульсом для дальнейшей работы министерства, других уполномоченных органов", — подчеркнул он. Глава региона поручил в короткие сроки отработать протокол решений общественного совета.