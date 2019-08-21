Определены основные показатели реализации региональной составляющей проекта "Информационная безопасность"

Определены основные показатели реализации региональной составляющей федерального проекта "Информационная безопасность" нацпроекта "Цифровая экономика", которые закреплены в соглашении между департаментом информационных технологий и связи Самарской области и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Информационная безопасность является одним из важнейших направлений нацпроекта "Цифровая экономика". Это, прежде всего, связано с появлением новых требований регуляторов и увеличением числа киберугроз. В реализации федерального проекта "Информационная безопасность" выделяют три ключевых направления: импортозамещение, защита критически важной инфраструктуры информационных систем и подготовка кадров.

Согласно подписанному документу стоимостная доля закупаемого или арендуемого органами исполнительной власти и отечественного программного обеспечения в 2020 году должна составить не менее 70%, а в 2021 г. этот показатель должен вырасти до 75%.

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак должен быть снижен в 2020 г. до 24 часов в год, в 2021 году — до 18 часов.

В 2020 г. регион должен подготовить 368 специалистов в области информационной безопасности, обученных на базе отечественных высокотехнологичных комплексов и систем защиты информации. В 2021 г. количество таких специалистов должно увеличиться до 441.

В 2015 г. в регионе начал работу региональный центр кибербезопасности, призванный обеспечить круглосуточную защиту региональных государственных органов от хакерских атак. Он сразу же взял под круглосуточную защиту информсистемы органов власти, медицинских и образовательных госучреждений, МФЦ, системы "112", областного портала госуслуг и других. В режиме 24/7 центр анализирует миллионы воздействий (событий), происходящих в Интернете. Сейчас на контроле и под защитой центра около 750 виртуальных серверов и 98 сетевых устройств.

"Мы совместно с государственными, региональными и муниципальными органами власти, с предприятиями, имеющими стратегическое значение (метрополитен, электростанции, медицинские учреждения, предприятия, где есть риски техногенных аварий и пр.), выстраиваем единый контур информационной безопасности Самарской области", — сообщил врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.

По его словам, большинство угроз сегодня можно свести к минимуму за счет так называемой виртуальной гигиены. Это использование антивирусов и их регулярное обновление, смена пароля Wi-Fi в организациях, где он используется в рабочих целях. Грамотное использование VPN-сетей, запрет на подключение к компьютеру внешних носителей информации, отсутствие внешних контактов при работе с внутренней сетью и прочие стандартные меры профилактики, которыми многие организации пренебрегают.