"Крылья Советов" сыграли вничью с "Балтикой"

В четвертом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику". Встреча закончилась ничьей - 1:1.

На 17 минуте встречи Вадим Раков подал угловой, Сергей Божин головой скинул мяч к воротам, выбить мяч голкиперу гостей помешал собственный защитник, и Амар Рахманович переправил мяч в ворота — 1:0. На 62 минуте встречи Александр Хиль с передачи Владислава Сауся сравнял счет — 1:1. На 72 минуте встречи за фол Кевина Андраде на Максиме Витюгове главный арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти, но после просмотра VAR свое решение отменил. В компенсированное к матчу время за второе предупреждение в матче был удален Сергей Бабкин.

"Крылья" сначала сезона не проигрывают во всех матчах (две ничьи и две победы в РПЛ, а также победа над чемпионом России "Краснодаром" в кубке страны).

В следующем матче "Крылья Советов" на "Фиште" встречаются с "Сочи". Игра второго тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 13 августа, в 19:30.