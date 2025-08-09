"Крылья Советов" сыграли вничью с "Балтикой"

В четвертом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику". Встреча закончилась ничьей - 1:1.
На 17 минуте встречи Вадим Раков подал угловой, Сергей Божин головой скинул мяч к воротам, выбить мяч голкиперу гостей помешал собственный защитник, и Амар Рахманович переправил мяч в ворота — 1:0. На 62 минуте встречи Александр Хиль с передачи Владислава Сауся сравнял счет — 1:1. На 72 минуте встречи за фол Кевина Андраде на Максиме Витюгове главный арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти, но после просмотра VAR свое решение отменил. В компенсированное к матчу время за второе предупреждение в матче был удален Сергей Бабкин.
"Крылья" сначала сезона не проигрывают во всех матчах (две ничьи и две победы в РПЛ, а также победа над чемпионом России "Краснодаром" в кубке страны).
В следующем матче "Крылья Советов" на "Фиште" встречаются с "Сочи". Игра второго тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 13 августа, в 19:30.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.