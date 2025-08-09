В Ставропольском районе на платной дороге загорелась фура со стройматериалами

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 9 августа, на платной дороге в Ставропольском районе произошло ЧП - здесь загорелась фура. Сейчас на месте ДТП работают огнеборцы ПСО 30, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.