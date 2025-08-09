16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полиция объявила в розыск водителя, который скрылся с места ДТП В Камышлинском районе столкнулись две "Гранты" - оба водителя госпитализированы В Тольятти пьяная женщина за рулем врезалась в бетонный столб, а после сама обратилась в больницу В Самаре под колеса авто попал 17-летний парень, переходивший дорогу в неположенном месте В Волжском районе госпитализировали водителя скутера, не имевшего прав

ДТП Происшествия

Полиция объявила в розыск водителя, который скрылся с места ДТП

ТОЛЬЯТТИ. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на субботу, 9 августа, возле дома № 13 на Ленинском проспекте в Тольятти неизвестный на "Приоре" перевернулся, врезавшись в бордюр, после чего скрылся, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. В результате пострадали два его пассажира - парни 16 и 18 лет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, ищет очевидцев и самого водителя. Поле аварии 18-летнему тольяттинцу было рекомендовано амбулаторное лечение, а 16-летнего госпитализировали.

"Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 112, 8(9198)071-949", - призвали в ГУ МВД.

Гид потребителя

Последние комментарии

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Анатолий Илларионов 24 сентября 2024 06:24 Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31