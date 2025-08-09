Полиция объявила в розыск водителя, который скрылся с места ДТП

В ночь на субботу, 9 августа, возле дома № 13 на Ленинском проспекте в Тольятти неизвестный на "Приоре" перевернулся, врезавшись в бордюр, после чего скрылся, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. В результате пострадали два его пассажира - парни 16 и 18 лет.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, ищет очевидцев и самого водителя. Поле аварии 18-летнему тольяттинцу было рекомендовано амбулаторное лечение, а 16-летнего госпитализировали.
"Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 112, 8(9198)071-949", - призвали в ГУ МВД.
Последние комментарии
