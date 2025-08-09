Полиция объявила в розыск водителя, который скрылся с места ДТП

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на субботу, 9 августа, возле дома № 13 на Ленинском проспекте в Тольятти неизвестный на "Приоре" перевернулся, врезавшись в бордюр, после чего скрылся, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. В результате пострадали два его пассажира - парни 16 и 18 лет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области