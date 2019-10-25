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Энергетика ТЭК

Энергетики "Самарских сетей" напомнили жителям о правилах электробезопасности

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии школьных каникул энергетики филиала "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги") "Самарские сети" провели уроки электробезопасности в школах региона. Мероприятия по профилактике детского электротравматизма проводятся в рамках комплексной программы и охватывают все учебные учреждения Самарской области.

Фото: фото предоставлено ПАО "МРСК Волги"

Последние уроки прошли в Чапаевске, Алексеевке, Подгорное, Аверьяновке, Яблоневом Овраге, Кошелевке, Волжском Утесе, поселках Безенчук, Пензино и Большая Глушица.

Энергетики рассказали школьникам о правилах поведения вблизи энергообъектов на улице, отдыхе и в быту, об опасности проникновения на территорию подстанций, играх под опорами линий электропередачи, рыбалке и даже сэлфи под проводами воздушных линий.

Также ребята узнали значение установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков и познакомились со средствами защиты, которые используют в своей работе энергетики.

Предупреждение травматизма сторонних лиц на объектах электроэнергетики является одним из приоритетных направлений работы филиала "Самарские сети". В компании разработана и реализуется специальная комплексная программа. Работа по профилактике электротравматизма проходит в течение всего года.

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