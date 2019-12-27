На "Законовских" готовят дело об организации преступного сообщества

Члены так называемой "Законовской" ОПГ могут стать фигурантами уголовного дела по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества". Об этом в Ленинском райсуде сообщил оперативник регионального УФСБ Андрей Н., вызванный для дачи показаний по делу экс-полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова, которого обвиняют в нескольких эпизодах получения взяток.

По словам оперативника, сейчас весь собранный на членов банды материал систематизируется в подразделении Следственного комитета РФ, базирующегося в Нижнем Новгороде, где дело готовится к возбуждению.

Свидетель также разъяснил участникам процесса, кто такие "Законовские" и почему он их называет бандой хотя, "официально" никто из них не был осужден за бандитизм. Он рассказал, что эта группировка начала свою деятельность еще в 90-е годы и контролировала сначала Кировский вещевой рынок, затем "подмяв" еще несколько рынков. Также банда получала доход от незаконных автостоянок.

В 2000-х группировка перешла под контроль столичной ОПГ "Солнцевские". В последнее время "Законовские" в некотором степени легализовали свою деятельность, но привлекли к себе особое внимание правоохранителей в ходе расследования убийства Вадима Винокурова. Он был расстрелян на своем катере на Сухой Самарке.

Человека убили только за то, что он публично усомнился в том, что назначенный "Солнцевскими" главным в самарском ОПГ Сергей Гафуров тот человек, который этого достоин.

Также было возбуждено несколько уголовных дел по нанесению тяжкого вреда здоровью, по которым были задержаны члены этой банды. А их лидера Сергея Гафурова летом 2018 г. приговорили к трем годам колонии за незаконное хранение оружия и участие в организации нападения на адвоката.

Членов ОПГ "Законовские" осудили за нападение на адвоката Тамази Керимова В Самаре суд вынес приговор членам ОПГ "Законовские", участвовавшим в нападении на адвоката Тамази Керимова, Сергею Гафурову, Денису Ковегину и Игорю Семину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По оперативным данным, численность группировки около полусотни человек.

Сотрудник ФСБ также сообщил, что представший перед судом Сазонов-младший, по его информации, действительно был связан с ОПГ. Экс-офицер еще с лейтенантских погон отличался амбициозностью и стремился в генералы. И эта цель со временем становилась все достижимее, так как на рубеже веков генералом стал его отец Виктор Сазонов, затем 14 лет возглавлявший Самарскую губернскую думу.

Уже после того, как стало известно, что Виктор Сазонов смертельно болен знакомый Александр Орлов его сына явился в органы безопасности с заявлением о том, что самарские бандиты платят Сазонову-младшему за покровительство 100 тыс. в месяц.

Орлов — отставной подполковник милиции, и был давно знаком с Дмитрием Сазоновым по службе. Выйдя на пенсию, он пошел работать к "Законовским", где ему помимо прочего поручили носить Сазонову-младшему деньги. Орлов сообщил оперативникам, что сначала это было 300 тыс. руб., потом, когда правоохранители занялись ими вплотную и лишили многих источников дохода, "жалование" было снижено до 100 тысяч.

Подкармливать перспективного офицера полиции начал еще Сергей Рыжов (лидер ОПГ с 2004 по 2016 г.) в 2008 году. Именно после его смерти "Солнцевские" назначили главным в самарской банде Сергея Гафурова, который не стал менять устоявшуюся традицию, и Орлов продолжал в первой половине каждого месяца носить деньги Дмитрию Сазонову. К тому времени офицер возглавил Управление вневедомственной охраны ГУ МВД по региону, а затем получил пост заместителя начальника областного управления Росгвардии.

Так как в 2017 г.у Орлов помог правоохранителям привлечь к уголовной ответственности прокурора Безенчукского района Андрея Павлова, и об этом писали все самарские СМИ, сотрудники ФСБ усомнились, что Сазонов берет из его рук какие-либо деньги. Тогда последний принес видеозаписи последних четырех встреч с полковником, сделанные им с помощью замаскированной под авторучку видеокамеры.

Оформив все документы на проведение оперативного эксперимента, сотрудники ФСБ поторопились провести его, не дожидаясь начала следующего месяца. Орлов позвонил Сазонову и сказал, что уезжает в отпуск и хочет рассчитаться с ним заранее.

Свидетель Андрей Н. также подробно рассказал, как метились спецкраской купюры, предназначенные для полковника. Этими подробностями оперативник развеивал предположение, что светящиеся частицы попали на ладони подсудимого в результате рукопожатия с Орловым.

А так как на видеозаписи задержания Дмитрия Сазонова запечатлены также и бойцы спецназа, то адвокат Дмитрий Тараборин задал свидетелю ряд вопросов: почему тех не предупредили, чтобы они при одевании наручников не касались ладоней задерживаемого, почему спецназовец поставил ногу на диван, почему не взяли смывы с рук задержанного.

Государственный обвинитель же прямо спросил: "Видели ли вы, чтобы кто-то подбрасывал меченые деньги под подушки дивана?" и, естественно, получил отрицательный ответ. Что же касается отсутствия в материалах дела экспертизы смывов спецкраски с рук Сазонова, то свидетель Андрей Н. пояснил, что специалист по этой процедуре, сказал, что вещества на ладонях так мало, что исследование смывов ничего не даст.

Федеральный судья Ирина Кузнецова удовлетворила ходатайство защиты о вызове на следующее заседание этого специалиста для дачи показаний.