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"Крышки-неваляшки" помогут Ване Федотову услышать маму

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крышки не валяются, крышки помогают", — под таким девизом стартовала очередная социально-экологическая волна проекта ГК "ЭкоВоз", в рамках которого по всей Самарской области идет сбор пластиковых крышек от ПЭТ-бутылок.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Позже это сырье отправится на переработку на завод ЭкоВоза, а все вырученные от реализации пластика средства пойдут на благотворительность. "Крышки-неваляшки" (ранее "Добрые крышечки_63") уже помогли Андрюше из Самары, который мечтал о том, чтобы и у него были настоящие ушки, как у всех деток, помощь получил и продолжает получать реабилитационный центр Тольятти "Ариадна", спортсмен Илья Рудольф и многие другие.

Благодаря широкому освещению акции о людях, которым нужна помощь, узнают много неравнодушных жителей Самарской губернии, которые не только собирают крышечки, но и помогают лично нашим землякам, попавшим в трудную ситуацию.

В этот раз организаторы открыли экологический сбор для трехлетнего Вани Федотова из Самары. У мальчика микротия, врожденная атрезия наружного слухового прохода, смешанная тугоухость 3-4 степени на одно ухо. Поэтому он не может понять, откуда идет звук и теряется в обстановке. В России такие операции делают детям с 10 лет в 3-4 этапа. А в США мальчику могут оказать помощь за один раз и уже через полгода. Ваню предварительно записали на операцию осенью. Осталось собрать необходимую для этого сумму. В этом ему помогает благотворительный фонд "Евита". "Крышки-неваляшки" с удовольствием присоединились к этому доброму делу.

Адреса, куда можно сдать крышечки: https://vk.com/topic-121864873_39404386

История Вани на сайте "Евиты": https://bfevita.ru/children/vanja-fedotov/

Более подробную информацию о благотворительной акции читайте здесь: https://vk.com/krishechki_63

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