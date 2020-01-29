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Организатор кооператива "Вкусно-Сытно" Галина Федотова останется в СИЗО до мая

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Октябрьский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей хозяйке кооператива "Вкусно и сытно" Галине Федотовой, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, Галину Федотову задержали в Тольятти 9 июля 2019 г. и поместили под домашний арест. 27 ноября прямо из зала суда ее отправили в СИЗО. Адвокат обвиняемой подавал апелляционную жалобу в областной суд, однако тот оставил меру пересечения без изменений.

28 ноября суд Октябрьский районный суд продлил срок содержания в СИЗО Галины Федотовой еще на четыре месяца, до 31 мая.

Производственный кооператив "Фабрика продуктов "ВС" существовал на территории области несколько лет. Ранее он назвался "ПК "Народная касса", ПК "Народный". Люди несли туда деньги и надеялись на получение больших процентов — от 13 до 20%. "Вкладчики" были уверены, что вкладывают свои средства в развитие производства. Однако, как показала прокурорская проверка, что прошла в марте 2019 г., производство не могло обеспечить обещанной прибыли, а сама организация имела все признаки финансовой пирамиды.

На данный момент известно, что жертвами финансовой аферы стали около 2 тыс. жителей Самарской области. Кроме того филиалы кооператива работали в 10 других регионов России. Общее число пострадавших может быть намного больше.

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