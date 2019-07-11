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Суды Происшествия

Организатора финансовой пирамиды "Вкусно-Сытно" отправили под домашний арест

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти отправил под домашний арест организатора пирамиды "Фабрика продуктов ВС" Галину Федотову, сообщил в соцсетях депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Считаю эту санкцию слишком мягкой. От рук Федотовой только в Самарской области пострадало более 250 человек. Прокуратура намерена обжаловать вердикт и добиваться ее заключения под стражу", — уточнил парламентарий.

Напомним, Галину Федотову задержали в Тольятти 9 июля. А еще раньше в связи с деятельностью организации возбудили уголовное дело о финансовой пирамиде.

Прокуратура Центрального района Тольятти в суде требует запретить потребительскому кооперативу "Фабрика продуктов ВС" привлекать деньги граждан и заключать новые договоры займа до исполнения обязательств по уже заключенным договорам.

Помимо этого, ведомство требует ограничить доступ к сайту организации, признать размещенную там информацию запрещенной к распространению и обязать Роскомнадзор включить сайт ПК "Фабрика продуктов ВС" в реестр запрещенных сайтов.

Гид потребителя

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