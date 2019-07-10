Прокуратура добивается приостановки деятельности ПК "Фабрика продуктов ВС"

Прокуратура Центрального района Тольятти в суде требует запретить потребительскому кооперативу "Фабрика продуктов ВС" привлекать деньги граждан и заключать новые договоры займа до исполнения обязательств по уже заключенным договорам. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Кроме того, до вынесения решения по этому гражданскому делу прокуратура просит приостановить деятельность потребительского кооператива.

Помимо этого, ведомство требует ограничить доступ к сайту организации, признать размещенную там информацию запрещенной к распространению и обязать Роскомнадзор включить сайт ПК "Фабрика продуктов ВС" в реестр запрещенных сайтов.

Судебные заседания по этим искам еще не назначены.

Напомним, 9 июля в Тольятти задержали организатора потребкооператива Галину Федотову. А еще раньше в связи с деятельностью организации возбудили уголовное дело о финансовой пирамиде.