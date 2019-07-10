Организатор кооператива "Фабрика продуктов ВС" задержана в Тольятти

Во вторник, 9 июля, в Тольятти была задержана организатор потребкооператива "Фабрика продуктов ВС" Галина Федотова. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"От деятельности ПК только в Самарской области пострадало более 250 человек. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. Как и обещал вкладчикам, ход расследования держу на личном контроле", — уточнил парламентарий.

В этот же день, по словам Александра Хинштейна, прокуратура Самарской области вышла в суд на запрет деятельности кооператива и блокировку его сайта.

Напомним, на деле кооператив, следы деятельности которого обнаружены в 16 городах России, оказался финансовой пирамидой. Потенциальных пайщиков приглашали в офис, угощали продукцией кооператива, обещали доход от продажи товара — 15-20% в год. Проценты должны были выплачивать ежемесячно. Большинство пайщиков "Вкусно-Сытно" — пенсионеры, и они отдали мошенникам все свои сбережения. Счет потерпевших идет на сотни.