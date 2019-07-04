В регионе расследуют дело финансовой пирамиды, скрывавшейся под видом кооператива "Фабрика продуктов ВС"

Правоохранители Тольятти расследуют дело финансовой пирамиды кооператив "Фабрика продуктов ВС", следы деятельности которой обнаружены в 16 городах России, пишет samara.kp.ru.

Потенциальных пайщиков приглашали в офис, угощали продукцией кооператива, обещали доход от продажи товара — 15-20% в год. Проценты должны были выплачивать ежемесячно. Большинство пайщиков "Вкусно-Сытно" пенсионеры, отдавшие мошенникам все свои сбережения. Счет потерпевших идет на сотни.

Весной 2019 г. кооператив запустил новое производство и кроме пролуфабрикатов стал выпускать коробки и полиэтиленовые упаковки. Вкладчиков просили потерпеть с выплатой процентов, так как все деньги вложены в новое оборудование. На самом деле оказалось, что кооператив находится на стадии ликвидации.

"До последнего мы верили, что все будет хорошо, что заводы работают. Но вот уже около месяца офисы в Сызрани, Тольятти, Отрадном, Похвистнево закрыты. Сотрудники кооператива на контакт не идут, информации никакой нет! — негодуют люди.- И ведь офис в Самаре продолжает работать, людей продолжают обманывать!"

Потерпевшие обратились в полицию. По словам представителя общественной организации "Группа Крепость" Елены Машковой, правоохранители завели уголовное дело по признакам мошенничества, но уже больше месяца никакого движения по нему нет. Пострадавших на допросы не вызывали, даже тех, что обратились еще в апреле.

Имя основательницы кооператива известно — Галина Юлиановна Федотова. На ее счету десятки фирм, которые она открывала и ликвидировала по всей стране. Только у ПК "Фабрика Продуктов ВС" работали филиалы в 16 городах — кроме Самарской области — Нижний Тагил, Пермь, Екатеринбург, Оренбург, Казань, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Нижний Новгород. Однако, как рассказала изданию Елена Машкова, гражданка Федотова проходит по возбужденному делу о мошенничестве в качестве потерпевшей. На контакт с пайщиками она не выходит.

1 июля более 70 человек собрались у стен производственной базы кооператива "Фабрика продуктов ВС" на ул. Новопромышленной, 14 в Тольятти. Никого, кроме повара, обнаружить в цехе не удалось. В холодильниках не было сырья, а оборудование, судя по виду, давно не использовалось. Тогда негодующие люди попытались самостоятельно разыскать Галину Федотову, отправившись к ней домой, но женщина там давно не появляется. Проверили потерпевшие и новое производство кооператива — картонных коробок. На территории был лишь охранник и четверо рабочих, которые, увидев толпу, поспешили скрыться. На втором этаже здания пайщики обнаружили печати, ключи от всех офисов в 16 городах, свидетельства на собственность, а также папки с рубрикаторами: "На подпись Федотовой Г.Ю", "На подпись Нуждину А.В." (избранный председатель кооператива). На столе — ежедневник с пометками: "Офис в Оренбурге — работает хорошо, но много негатива", "Офис в Самаре — план выполняет", "Петровы в Сызрани. Муж к нам вернулся, обрабатываем жену" и так далее. На место были вызваны сотрудники полиции. Следователь произвела опись имущества и забрала документы.

"Проверка показала, что кооператив действительно привлекал деньги под видом займов, но обеспечить выплату процентов своей производственной деятельностью не мог. Выплаты происходили за счет привлечения денег новых клиентов. Таким образом была организована финансовая пирамида. Сейчас мы отрабатываем большое количество заявлений, они продолжают поступать. Всего кооператив привлек не менее 90 млн рублей. Идет следствие. На лицевом счете сейчас около 50 млн рублей. По решению суда счет арестован. Позже эти деньги направят на возмещение ущерба потерпевшим", — пояснил изданию прокурор Центрального района Тольятти Рамис Сабирзянов.