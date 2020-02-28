Коронавирус не повлиял на отпускные планы жителей Самары

Сервис Работа.ру выяснил, как новости о коронавирусе повлияли на рабочие и отпускные планы жителей России и Самары. В исследовании приняли участие 2800 пользователей сервиса из всех регионов России.

Большинство респондентов (80%) отметили, что не планировали брать отпуск в ближайшие несколько месяцев. В Самаре данные чуть выше общероссийских: 89% жителей города не собирались брать отпуск в ближайшее время.

Среди тех, кто собирался в ближайшее время отдыхать, 12% опрошенных изменили свои планы из-за новостей об опасном вирусе — это каждый восьмой опрошенный. Из них 6% респондентов решили отказаться от отпуска, а остальные 6% изменили маршрут, отказавшись от поездки в Азию. Впрочем, на планы большинства опрошенных (88%) коронавирус никак не повлиял.

В Самаре жители не отказывались от поездок заграницу. Респонденты, которые в ближайшее время планировали уйти в отпуск отметили, что новости о вирусе не отразились на их планах.

Нет паники и среди работодателей. Лишь 9% участников опроса указали, что их работодатели приняли меры в связи с распространением вируса. Самый популярный способ защиты — выдача медицинских масок на рабочем месте (5% опрошенных). У 3% опрошенных отменили рабочие командировки, а 1% респондентов начальство разрешило в связи с эпидемией не ходить в офис и работать из дома.

Самарские работодатели спокойно относятся к новостям о коронавирусе: у 92% опрошенных руководство никак не отреагировало на информацию про новое заболевание. Только 5% респондентов указали, что на работе у них отменили командировки. Еще 3% ответили, что им выдали медицинские маски.

"Несмотря на мощный информационный фон вокруг нового заболевания, россияне не поддаются панике. Большинство работников не собираются менять отпускные маршруты. Но, согласно данным более раннего исследования Работа.ру, треть жителей России продолжают ходить в офис с простудой. Привычка переносить болезни "на ногах" и общая беспечность могут оказаться опаснее любого вируса из Азии", — предупреждает Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру.