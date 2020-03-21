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Преступления Происшествия

В Приволжье безработный вломился в квартиру и похитил кошелек с деньгами

ПРИВОЛЖЬЕ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Приволжского района поступило сообщение от местной 45-летней жительницы о том, что у нее открыто похитили денежные средства в размере 1300 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели квартиру, изъяли ряд следов, подробно опросили соседей и заявителя. Установлено, что пострадавшая открыла двери незнакомцу, который потребовал у нее деньги. Применив физическую силу, злоумышленник открыто похитил у женщины кошелек с денежными средствами, после чего скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая описала своего обидчика, ориентировку с приметами подозреваемого направили всем наружным службам полиции.

В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка установили, что к преступлению может быть причастен безработный, ранее судимый за имущественное преступление местный житель. Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего мужчину на одной из улиц районного центра. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признался в содеянном и рассказал, что обладал информацией о том, что женщина проживает в квартире одна и у нее могут быть денежные средства. Похищенные деньги задержанный успел потратить на личные нужды.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". 

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