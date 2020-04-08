Пять простых способов помочь пожилым людям во время карантина

Люди старше 60 лет признаны специалистами основной группой риска по коронавирусу — в этом возрасте угроза заражения и последующего тяжелого протекания болезни выше. Хорошо, если у пожилого человека есть родственники, готовые заботиться о нем и передавать товары первой необходимости, но совершенно другое, когда близких людей рядом совсем нет. Нашли пять способов сделать доброе дело уже сейчас.

Участвуем в акции "Мы вместе"

Во время самоизоляции, когда пожилым людям нужно особое внимание, активисты ОНФ запустили акцию "Мы вместе". Каждый совершеннолетний житель Самарской области может помочь одиноким престарелым людям и инвалидам с покупкой товаров первой необходимости, лекарств, оплатой услуг ЖКХ и выгулом их домашних питомцев.

Перед посещением бабушек и дедушек волонтеры обязательно проходят дистанционные и очные обучения, а также забирают обязательные для передвижения по городу средства защиты, среди которых одноразовые маски и перчатки.

У тех, кто не может выходить из дома, тоже есть возможность помочь и стать "дистанционными внуками": по возможности созваниваться с одинокими и пожилыми людьми по видеозвонкам или через скайп и, например, обучать чему-то новому: разбираться в популярных мессенджерах или сервисах доставки продуктов и необходимых для жизни товаров.

Также жители Самарской области, имеющие медицинское, юридическое и психологическое образование, могут уделить внимание тем, кто в нем нуждается: оказать помощь работникам медслужбы и выполнять часть ежедневных заданий, например, измерять температуру пациентам, помогать в уходе за ними и разбирать документы, проводить бесплатные юридические или психологические консультации.

Акция проходит совместно с фондом "Росконгресс", Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтерами Конституции" и ПАО "Ростелеком". Получить помощь или стать волонтером можно по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11.

Поддерживаем коалицию "Забота рядом"

Особенно важно в период карантина найти "невидимых" пожилых людей, которые остались без поддержки родственников и социальных служб. Благотворительный фонд "Хорошие истории" вместе со своей визитной карточкой — программой "Серебряный возраст" - вступили в коалицию НКО "Забота рядом", которая помогает распространять информацию о нуждах пенсионеров и решать их бытовые проблемы.

фото https://vk.com/bfgoodstories

Если нет возможности самостоятельно помочь одиноким бабушкам или дедушкам, необходимо рассказать о них по телефонам горячей линии 8(800) 200-34-11 или администрации города 8(846) 332-30-77, а после — продолжать периодически созваниваться с соседом и узнавать о его самочувствии. Также есть и другой выход, например, собрать общую продуктовую корзину всеми желающими жителями подъезда и передать нуждающимся пенсионерам. По возможности на каждом подъезде нужно развесить информационные флаеры, которые расскажут каждому жителю дома, чем и как он может помочь.

Коалиция создана благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко совместно с альянсом "Серебряный возраст" при участии партнёров конкурсов "Активное поколение" и "Культурная мозаика". На данный момент в ее состав входят 127 организаций из 46 российских регионов и Казахстана.

Помогаем пансионатам через фонд "Старость в радость"

Свою работу продолжают, хоть и в уменьшенном режиме, благотворительный фонд "Старость в радость": в связи с карантином поездки в пансионаты становятся редкостью и переносятся на неопределенный срок, поэтому временно помочь можно только через акцию "Мы рядом" — перевести пожертвование на любую сумму от 100 до 5 000 000 рублей.

В период изоляции такая помощь пойдет на оплату средств связи и покупку планшетов, ноутбуков и веб-камер. С помощью такой техники пожилые люди и инвалиды смогут быть на связи с волонтерами в любое время суток и не чувствовать себя одинокими.

Уже сейчас кураторы фонда записывают ролики для жителей домов престарелых, отправляют их местным культоргам, выкладывают в группе Вконтакте, а после — получают видеоответы от бабушек и дедушек.

Фонд "Старость в радость" действует в 30 регионах России с 2006 года и насчитывает более 20 000 волонтеров, которые хоть раз оказывали помощь пансионатам для престарелых и инвалидов.

Собираем "Корзину доброты" в "Пятерочке"

Сделать доброе дело можно просто сходив в ближайший магазин "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" за продуктами для себя и своей семьи и заодно собрать "Корзину доброты" для нуждающихся. Достаточно просто выбрать нескоропортящийся товар, отмеченный символом сердца, оплатить его вместе со своими покупками и оставить в специальной "корзине доброты". Сотрудники магазина дополнят набор недостающими позициями, а волонтеры, которые помогут расфасовать и перевезти продукты, передадут подарок прямо в руки пожилому человеку.

Помочь можно и онлайн: для этого необходимо выбрать один из шести наборов от 150 до 2000 рублей, в которые входят печенье, сахар, чай, масло, крупа, макароны, консервы и оплатить товары прямо на сайте.

Акция действует в магазинах "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" ведущей продуктовой розничной компании России X5 Retail Group совместно с фондом продовольствия "Русь".

Передаем товары первой необходимости через магазины "Лента"

Если бумеранг добра и существует, то это точно он: в магазинах "Лента" можно зарегистрироваться как волонтер на стойке информации или или на специальном сайте, купить товары первой необходимости и положить их в тележку рядом со стойкой информации или в закассовой зоне супермаркета. После волонтеры проекта "Дари еду" передадут наборы тем, кто в них нуждается: пожилым людям, многодетным семьям и инвалидам.

С 21 марта по 30 апреля за каждый визит покупателю, сделавшему пожертвование, будут начисляться до 50 баллов (балл равен рублю). Такими бонусами можно будет оплатить покупки с 1 по 31 мая.