В Самарской области усилят контроль за приезжими из российских регионов

В понедельник, 13 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

По данным Роспотребнадзора в Самарской области, за прошедшие сутки выявлено 5 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 29 человек с подтвержденным диагнозом. Из них 14 уже выписаны домой, остальные 15 пациентов продолжают лечение в больницах Самары и Тольятти. Под наблюдением врачей сейчас находится 1738 жителей региона.

За последние сутки было проведено 1270 анализов. В ближайшее время обязательство по тестированию возьмут на себя и частные медучреждения. Сеть клинических лабораторий "Ситилаб" уже проверил 20 пробных анализов. К началу исследований готовятся клиники РЖД и госпиталя "Мать и дитя".

В общий ритм работы в качестве помощи врачам и медицинскому персоналу придут ординаторы университета "Реавиз". Всего порядка 150 человек. Часть из них будет подменять медсестер, другая часть станет волонтерами. Молодые специалисты подключились к всероссийской акции "Мы вместе". Сейчас все ординаторы проходят необходимую подготовку.

"На фоне того, что происходит в Москве, нам уже сейчас необходимо озаботиться подготовкой сил и средств, чтобы врачей и медсестер можно было подменить и люди не работали на износ. Это крайне важная задача", — подчеркнул губернатор.

Особое внимание членов оперативного штаба глава региона обратил на работу пунктов контроля в аэропорту и на железнодорожном вокзале области. Напомним, уже с конца марта по поручению Дмитрия Азарова под проверку попадают не только люди, прибывающие из-за границы, но и других российских регионов. Губернатор поручил усилить эту работу и рассмотреть возможность выдачи предписаний о 14-дневной самоизоляции.

"Если человек прибывает не для работы, что является исключительным случаем, то он должен уходить на самоизоляцию и также попадать под контроль МВД, — отметил Дмитрий Азаров. — Попрошу рассмотреть опыт других регионов, давайте изучим и оценим необходимость".

Кроме того, на заседании штаба традиционно рассматривался вопрос дезинфекции подъездов и общественных пространств. Напомним, на прошлой неделе губернатор раскритиковал глав городов и районов области за работу в этом направлении.

Глава Тольятти Сергей Анташев доложил, что за выходные обработаны абсолютно все подъезды. Сегодня стартовал новый повторный цикл дезинфекции. Особое внимание по-прежнему уделяется входным группам, поручням и лифтам.

Начиная с сегодняшнего дня контролировать проведение дезинфекции вышли специалисты Государственной жилищной инспекции Самарской области. Губернатор поручил руководителю ГЖИ Виктории Катковой применять санкции в отношении не только управляющих компаний, но и глав администраций городов и районов области за нерегулярную уборку.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян отметил, что в понедельник в регионе открыто 636 групп в детсадах, принято больше 4 тыс. детей, так как сотрудники большей части предприятий и организаций вышли на работу. В связи с этим глава региона предложил перевести детские сады региона в обычный режим работы.