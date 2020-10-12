Электрощит Самара подвел итоги конкурса "Энергия вашего будущего"

9 октября компания Электрощит Самара подвела итоги конкурса "Энергия вашего будущего", который стартовал в октябре 2019 года. В течение года, для студентов технических вузов России специалисты компании проводили обучающие тренинги, вебинары, конкурсы и викторины, посвященные развитию компетенций в электроэнергетической сфере. Победители получили возможность прохождения стажировки на предприятии Электрощит Самара.

В конкурсе приняли участие ведущие университеты в области энергетики из различных городов России. Первые места заняли студенты электротехнических специальностей СамГУПС, филиала "Национального исследовательского университета "МЭИ" в городе Волжском и СамГТУ. Они набрали максимальное количество баллов и активно участвовали в вебинарах Электрощит Самара. В рамках проекта ведущие отраслевые эксперты и руководители предприятия провели обучающие лекции и семинары в профильных учебных заведениях — Самарском государственном техническом университете, Самарском энергетическом колледже, Самарском государственном аграрном университете, Самарском государственном университете путей сообщения, Оренбургском государственном университете и в филиале "Национального исследовательского университета "МЭИ" в городе Волжский.

Для общения студентов и более продуктивного учебного процесса было разработано мобильное приложение, в котором также можно было найти учебные пособия. Победители получили возможность прохождения стажировки на производственной площадке Электрощит Самара. Данный конкурс способствует повышению престижа электротехнических специальностей, а также развитию кадрового потенциала и практико-ориентированному подходу в образовании. Конкурс стал комплексным профориентационным проектом Электрощит Самара по созданию образовательной экосистемы для молодых специалистов электротехнической отрасли, где они могут получить именно те знания и практические навыки, которые необходимы им при освоении выбранных профессий. "Сегодняшние студенты электротехнических специальностей — это будущее энергетической отрасли, — отметила вице-президент по маркетингу Электрощит Самара Татьяна Колосунина. — Данный конкурс направлен на то, чтобы развить профессиональные компетенции молодёжи, дать им опыт работы с новейшим оборудованием и передать первоклассные знания экспертов Электрощит Самара. Мы поздравляем победителей и с нетерпением ждём в наших рядах молодых специалистов высокого уровня".