В дачном массиве "Стромиловский" под Самарой тушат крупный пожар

В четверг, 15 октября, в 14:07 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в дачном массиве "Стромиловский" в Волжском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что там горят четыре дачных дома и трава. Площадь пожара составила 500 кв. м, и существует угроза распространения огня.

В 14:47 пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Для борьбы с огнем привлечены 36 человек, которые используют 11 единиц техники. Сейчас группировка пожарных наращивается.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, погибших и пострадавших нет.