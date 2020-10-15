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Пожары Происшествия

В дачном массиве "Стромиловский" под Самарой тушат крупный пожар

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 октября, в 14:07 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в дачном массиве "Стромиловский" в Волжском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что там горят четыре дачных дома и трава. Площадь пожара составила 500 кв. м, и существует угроза распространения огня.

В 14:47 пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Для борьбы с огнем привлечены 36 человек, которые используют 11 единиц техники. Сейчас группировка пожарных наращивается.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, погибших и пострадавших нет.

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