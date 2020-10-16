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Преступления Происшествия

Полицейские задержали тольяттинку, пытавшуюся сделать наркозакладку в лесу

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 27-летнюю местную жительницу заподозрили в незаконном сбыте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе отработки полученной оперативной информации правоохранители задержали местную жительницу в лесной зоне Центрального района. Во время личного досмотра стражи порядка обнаружили и изъяли у женщины сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета. В результате проведенного исследования установлено, что вещество является наркотическим средством – N-метилэфедрон, общей массой 0,730 грамма.

По данным полицейских, подозреваемая официально не трудоустроена и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе опроса задержанная пояснила, что приобрела наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. 

В отношении тольяттинки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). По ходатайству следствия, задержанной суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские устанавливают причастность девушки к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Гид потребителя

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