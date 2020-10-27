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Медработникам возместят половину расходов на частные детсады

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 октября состоялось второе заседание городской думы Самары VII созыва, ключевыми вопросами которого стали новые меры поддержки сотрудников отрасли здравоохранения, а также — расширение полномочий для решения вопросов охраны общественного здоровья и выделение средств на строительство социальных объектов в Самаре.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

Депутаты внесли поправки в бюджет Самары на текущий год. Решено 246,2 млн рублей из вышестоящих источников направить на организацию бесплатного горячего питания младшеклассников, 118,6 млн руб. — на вознаграждение за классное руководство педагогам, 73,3 млн рублей — на строительство первой очереди школы по Пятой просеке. Кроме того, перераспределены 159 млн рублей, которые пойдут на подключение к сетям теплоснабжения строящейся школы в поселке Мехзавод, приобретение городом помещений для размещения муниципальных учреждений культуры и вывоз строительного мусора (отходов) с территории Орлова оврага.

После всех изменений доходы бюджета на 2020 год составят 30 990 317 тыс. рублей, расходы — 31 846 526 тыс. рублей.

Решением думы расширены полномочия комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту, который возглавляет Вячеслав Звягинцев. В списке вопросов, которые лягут на плечи членов этого комитета — реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, участие в пропаганде донорства крови.

Кроме того, на заседании пересмотрены меры социальной поддержки для медицинских работников государственных учреждений. Впервые решение о 50%-ной компенсации платы за частные детсады было принято депутатами в августе прошлого года. Тогда заявителям предъявлялся ряд условий: возраст ребенка до 3-х лет, низкий доход семьи. Теперь получить компенсацию можно на детей в возрасте с 1,5 до 6,5 лет, требования к доходу членов семьи сняты, как и ограничения по сумме выплаты.

"В Самаре работает негосударственный сектор дошкольного образования, который вносит значимую лепту в обеспечение семей местами в детских садах, — отметил спикер думы Алексей Дегтев. — Уверен, что эта мера будет востребована".

На дополнительную соцподдержку медиков в бюджете города на текущий год предусмотрено 6 млн рублей.

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