Реналь Мязитов намерен обжаловать приговор

Во вторник, 17 ноября, в зале суда Реналь Мязитов сказал корреспонденту Волга Ньюс, что намерен обжаловать вынесенный приговор.

Напомним, Самарский районный суд Самары признал Реналя Мязитова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей. Директора "Евроальянса" Евгения Вагнера суд признал виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к трем годам колонии общего режима и такому же штрафу.

"С приговором не согласен. Обжаловать, безусловно, буду, пока не добьюсь восстановления справедливости", - сказал Реналь Мязитов корреспонденту Волга Ньюс после оглашения приговора.

На вопрос корреспондента: "Признаете ли вы себя виновным?" - экс-руководитель СОФЖИ сказал: "Безусловно, нет. Признать вину - это будет откровенной ложью".

Намерение обжаловать приговор корреспонденту Волга Ньюс подтвердила и его адвокат.