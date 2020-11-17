Реналю Мязитову вынесли приговор

Во вторник, 17 ноября, суд Самарского района Самары вынес приговор экс-главе СОФЖИ Реналю Мязитову и директору "Евроальянса" Евгениу Вагнеру.

Суд приговорил экс-главу СОФЖИ к шести годам колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей. Вагнеру назначили три года колонии общего режима и такой же штраф.

Напомним, по версии следствия, в 2015 г. Мязитов договорился с Вагнером. СОФЖИ и ООО СК "Евроальянс" заключили договор на снос ранилищ и пунктов приема личного состава в военном городке № 94 в Кировском районе. Территорию отвели под жилую застройку. "Евроальянсу" Мязитов перевел 1,8 млн руб. за работы.

Фирма Вагнера здания снесла. Как считает обвинение, после этого Мязитов договорился с замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это 59 млн руб., из которых 1,8 млн — якобы на повторный снос.

Другой эпизод уголовного дела касается создания Прибрежного парка в Тольятти. 26 февраля 2015 г. СОФЖИ предоставили в собственность участок стоимостью 219 млн руб. южнее ул. Спортивной в Автозаводском районе для строительства Прибрежного парка. Потом было создано ООО "Прибрежный парк". Мязитов якобы убедил правление СОФЖИ передать землю этой фирме на невыгодных для фонда условиях, но выгодных фирмам ООО "РосРазвитиеСибирь" и "Сибирское песчаное карьероуправление".

Кроме того, Мязитова обвинили в покупке земель бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре по завышенной стоимости. Предположительно, стоили земли 143 млн руб., а купил их Мязитов за 200 миллионов.

Мязитов и Вагнер не признавали вину.