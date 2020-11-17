16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реналю Мязитову вынесли приговор Муниципальные служащие из Самары получили 7,5 года колонии за взятки Женщина, потребовавшая алименты за "нагулянного" ребенка, подпала под суд Взятки за пьяных водителей обернулись для экс-инспектора ДПС тремя годами колонии Убийца тольяттинского бойца Ильи Тягуна получил 8,5 года

Суды Происшествия

Реналю Мязитову вынесли приговор

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 198
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 17 ноября, суд Самарского района Самары вынес приговор экс-главе СОФЖИ Реналю Мязитову и директору "Евроальянса" Евгениу Вагнеру.

Фото: автора

Суд приговорил экс-главу СОФЖИ к шести годам колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей. Вагнеру назначили три года колонии общего режима и такой же штраф.

Напомним, по версии следствия, в 2015 г. Мязитов договорился с Вагнером. СОФЖИ и ООО СК "Евроальянс" заключили договор на снос ранилищ и пунктов приема личного состава в военном городке № 94 в Кировском районе. Территорию отвели под жилую застройку. "Евроальянсу" Мязитов перевел 1,8 млн руб. за работы.

Фирма Вагнера здания снесла. Как считает обвинение, после этого Мязитов договорился с замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это 59 млн руб., из которых 1,8 млн — якобы на повторный снос.

Другой эпизод уголовного дела касается создания Прибрежного парка в Тольятти. 26 февраля 2015 г. СОФЖИ предоставили в собственность участок стоимостью 219 млн руб. южнее ул. Спортивной в Автозаводском районе для строительства Прибрежного парка. Потом было создано ООО "Прибрежный парк". Мязитов якобы убедил правление СОФЖИ передать землю этой фирме на невыгодных для фонда условиях, но выгодных фирмам ООО "РосРазвитиеСибирь" и "Сибирское песчаное карьероуправление".

Кроме того, Мязитова обвинили в покупке земель бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре по завышенной стоимости. Предположительно, стоили земли 143 млн руб., а купил их Мязитов за 200 миллионов.

Мязитов и Вагнер не признавали вину.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6