Гособвинитель просил для Реналя Мязитова 8,5 лет колонии

В четверг, 22 октября, в суде Самарского района Самары под председательством судьи Анны Давыдовой начались прения по делу экс-главы СОФЖИ Реналя Мязитова и директора "Евроальянса" Евгения Вагнера.

Напомним, по версии следствия, в 2015 г. Мязитов вступил в сговор с Вагнером. СОФЖИ и ООО СК "Евроальянс" заключили договор на снос нескольких хранилищ и пунктов приема личного состава в военном городке № 94 в Кировском районе. Эта территория отводилась под жилую застройку. На счет СК "Евроальянс" Мязитов перевел 1,8 млн руб. за работы.

Фирма Вагнера здания действительно снесла. После этого, как считает обвинение, Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на эту подготовку от Минстроя 59 млн руб., из которых 1,8 млн — якобы на повторный снос строений фирмой Вагнера.

Еще один эпизод обвинения касается создания Прибрежного парка в Тольятти. 26 февраля 2015 г. мэр Тольятти подписал постановление о бесплатном предоставлении СОФЖИ в собственность земли южнее ул. Спортивной в Автозаводском районе для строительства Прибрежного парка. Стоимость участка составляла 219 млн рублей.

После этого появилось ООО "Прибрежный парк". Мязитов якобы убедил правление СОФЖИ передать землю этой фирме на невыгодных для фонда условиях, но выгодных фирмам ООО "РосРазвитиеСибирь" и "Сибирское песчаное карьероуправление".

Кроме того, Мязитова обвинили в покупке по завышенной стоимости земель бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре. Предположительно, стоили земли 143 млн руб., а купил их Мязитов за 200 миллионов.

Мязитов и Вагнер не признавали вину.

На прениях представитель гособвинения просил назначить Реналю Мязитову восемь с половиной лет колонии общего режима и штраф 800 тыс. руб., а Евгению Вагнеру — пять лет заключения к такой же штраф.