"Лада" на домашнем льду проиграла "Соколу"

Матч против "Сокола" 18 ноября стал дебютом в "Ладе" для трех игроков: защитника Никиты Бобряшова и нападающего Данила Воеводина (оба командированы в "Ладу" из "Торпедо") и еще одного нападающего — Айрата Зиазова, на днях заключившего контракт с "Ладой".

Первый опасный момент в матче создали гости: после броска Дмитрия Цыганова на 5-й минуте шайба попала в перекладину ворот Романа Смирягина.

В середине периода тольяттинцы открыли счет, причем организовали гол новобранцы: Воеводин за воротами выиграл борьбу у защитника сибиряков и выдал шайбу на пятак Зиазову — 1:0.

На 26-й минуте счет стал равным: Антон Гловацкий реализовал удаление в составе хозяев.

В середине второго периода судьи на 1.56 оставили "Ладу" втроем, но тольяттинцы выстояли.

В третьем периоде гости вышли вперед — Сергей Шестаков добил шайбу после броска партнера по команде (красноярцы во второй раз реализовали большинство).

На 57-й минуте "Лада" получила численный перевес, и тольяттинцы были близки к тому, чтобы уйти от поражения, но дважды гостей выручил Евгений Киселев.

За 20 секунд до финальной сирены хозяева заменили голкипера полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 1:2 победа "Сокола".