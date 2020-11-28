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Преступления Происшествия

В Сергиевском районе у местного жителя в дровнике обнаружен тайник с марихуаной

СЕРГИЕВСК. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе сотрудники полиции, в присутствии понятых, провели обыск надворных построек, принадлежащих жителю Суходола и обнаружили в дровянике высушенные растения, по внешним признакам схожие с наркосодержащими.

Изъятую находку направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством — марихуана, массой 68 гр, что относится к значительному размеру.

По данным сотрудников полиции, 33-летний местный житель уже неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, имущественные и тяжкие преступления.

В ходе опроса мужчина пояснил полицейским, что обнаружил наркосодержащие растения в поле, расположенном недалеко от дома, собрал и высушил их для дальнейшего употребления, без цели сбыта.

Следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Сергиевским районным судом мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

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