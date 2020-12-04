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Губернатор Власть и политика

Глава региона призвал отметить Новый год в кругу семьи

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в прямом эфире телеканала "Россия-24.Самара". Глава региона ответил на актуальные вопросы жителей региона.

Одной из центральных тем стала борьба с коронавирусной инфекцией. Губернатор рассказал об эпидемиологической обстановке, закупке нового транспорта для медицинских работников амбулаторного звена, работе главных "ковидных" госпиталей и штаба по борьбе с распространением инфекции. Кроме того, в эфире был задан вопрос, который сейчас волнует многих жителей региона: будут ли работать кафе и рестораны в новогоднюю ночь?

"Мы рассмотрим этот вопрос в понедельник на ближайшем заседании оперативного штаба. Я знаю, что предварительные консультации с рестораторами, представителями общепита проведены. Коллеги доложат, и мы, исходя из эпидемиологической ситуации, будем принимать решение, — сказал Дмитрий Азаров. — В любом случае, я считаю, что сейчас это небезопасно. Корпоративы — это риск угрозы заражения. Давайте с пониманием к этому относиться. Иначе нам придется вводить локдаун: закрывать рестораны, сферу услуг, а потом, не дай Бог, и производственные предприятия".

Дмитрий Азаров призвал осознанно подойти к выбору места для проведения новогодних праздников, трезво оценить необходимость встречи Нового года в людных местах, а также в других странах, где сейчас сложная эпидемиологическая обстановка: "Поберегите себя, поберегите здоровье близких. Отметьте этот Новый год в кругу семьи. Да, можно выйти на красиво украшенные улицы и площади наших городов и сел, но не забывайте о мерах безопасности: соблюдайте социальную дистанцию, носите маски".

Также глава региона призвал руководителей предприятий неукоснительно соблюдать все меры санитарной безопасности в учреждениях, не подвергать сотрудников угрозе заражения. "Имейте совесть. Поберегите свои коллективы и ваших посетителей. Наказание к нарушителям ограничений обязательно придет. У нас уже есть случаи закрытия и временной остановки деятельности торговых предприятий, в том числе системы общественного питания", — обратился Дмитрий Азаров.

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