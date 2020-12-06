Самарский областной суд изменил приговор по делу "черных риелторов"

Судьи посчитали недоказанной одну из самых тяжких статей обвинения — организацию преступного сообщества и участие в нем (ст.210 УК РФ).

Самарский областной суд 3 декабря кардинально изменил приговор по делу организованного преступного сообщества Ирины Тюменцевой: коллегия судей решила, что никакого ОПС не было, и исключила из приговора ст. 210 УК РФ, об этом корреспонденту "Волга Ньюс" сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, дело "черных" риелторов в суд передали в 2016 году. По версии следствия, руководитель риелторского агентства "Азбука жилья" Ирина Тюменцева придумала и реализовала схему по отъему жилья у одиноких стариков: к ним подсылали "своего человека" под видом соцработника или просто собутыльника, который втирался в доверие, "добывал" нужные для сделок по переоформления недвижимости документы, после чего собственника квартиры из Самары вывозили куда-нибудь в глухую деревню, его место занимал член ОПС, который документы подавал в Росреестр через "своего" человека. Всего, по версии следствия, в схеме было задействовано полсотни человек, которые с 2009 по 2013 гг заполучили недвижимости на 90 млн рублей.

Приговор по этому делу вынесли в декабре 2019 г., к тому времени четверо обвиняемых умерли. Остальные были признаны виновными. Ирина Тюменцева и Оксана Пименова, которые предположительно, руководили процессом, получили 17 и 16 лет лишения свободы, их сообщникам назначили чуть более мягкое наказание, часть из них вовсе отделалась условными сроками.

В декабре Самарский областной суд, рассматривая апелляционные жалобы на приговор районного суда, пришел к выводу, что никакого ОПС не было. В связи с этим Ирине Тюменцевой наказание сократили до 10,5 лет лишения свободы, Оксане Пименовой — до 10 лет, остальным дали и того меньше. Многие после вступления приговора в законную силу смогут выйти на свободу.