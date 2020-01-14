Защита "черных риелторов" обжаловала самый длинный приговор в истории Самарской области

Адвокаты осужденных черных риелторов ОПС Тюменцевой рассчитывают на отмену приговора.

В конце декабря 2019. в Самарском районном суде Самары закончилось оглашение самого длинного в региональной истории приговора самой большой группе подсудимых, прошедших самые длинные судебные слушания.

Напомним, уголовное дело Ирины Тюменцевой, признанной виновной в организации ОПС, возбудили еще в 2013 году. Женщину обвинили в мошенничестве с недвижимостью граждан и в январе 2014 г. взяли под стражу. Вскоре за решеткой оказались еще 13 человек.

Злоумышленники искали одиноких или асоциальных владельцев квартир, входили в доверие к жертвам, а затем без их ведома переоформляли право собственности на других членов ОПГ. Некоторых жертв силой вывозили в глухие деревни Самарской и Ульяновской областей. В течение четырех лет злоумышленники завладели 30 объектами недвижимости общей стоимостью более 65 млн рублей.

Пока шло следствие, в СИЗО скончалась одна из обвиняемых. И в июне 2016 г. дело в отношении 48 человек поступило в суд. С учетом еще и адвокатов подсудимых зал для такого количества участников процесса подыскали на стороне — в культурном центре самарской полиции.

За годы судебного следствие умерло еще двое подсудимых и один покончил с собой, хотя все они были далеко не главными в этом деле.

А в ноябре 2019 г. началось оглашение приговора. 26 человек получили условные сроки, один приговоренный к четырем с половиной годам лишения свободы, свой срок уже отбыл, сидя в следственном изоляторе.

Самый большие сроки получили Ирина Тюменцева — 17 лет лишения свободы и 16 лет — Оксана Пименова. Сотрудницу Росреестра Лилию Мариничеву приговорили к 15 годам и двум месяцам заключения, а Лариса Дец получила на пять месяцев больше. Еще 12 осужденных женщин отправятся в колонии на сроки от шести до восьми лет. (Согласно закону в женских колониях только общий режим)

Если приговор не будет изменен в апелляции двое из осужденных Храмушин и Вичканов будут отправлены в колонии строго режима на 15 лет и восемь лет.

Защитники осужденных, подав короткие апелляционные жалобы, сейчас готовят подробные дополнения.

"Персональную юридическую ответственность за данный неправовой приговор несет судья Алла Балова, — заявил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Станислав Журавлев. — Какой был смысл рассматривать дело более трех лет, чтобы в итоге дословно скопировать обвинительное заключение с имеющимися в нем грамматическими ошибками?"

По словам защитника, на этом процесс не закончен. Он напомнил, что ранее они уже выиграли в Европейском суде, признавшим незаконным содержание Мариничевой под стражей в течение четырех лет. После этого она и еще 10 обвиняемых по делу были освобождены из СИЗО.

"Будет отменен и этот приговор, — уверен Журавлев, — возможно, даже раньше, чем будут новые решения ЕСПЧ. Так, недавно созданная кассационная инстанция еще какое-то время будет заинтересована в отменах решений нижестоящих судов в целях демонстрации своей деятельности".