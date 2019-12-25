48 участникам ОПС черных риелторов вынесли приговор

Самарский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу организатора преступного сообщества, 14 его членов, а также еще 33 человек, участвовавших в мошенничестве с жильем. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В зависимости от роли в совершенных преступлениях их обвиняли по ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение") и ч. 2 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов с целью облегчить совершение другого преступления").

По версии обвинения, в 2009 г. директор риэлтерского агентства "Азбука жилья" Ирина Тюменцева создала преступную организацию для незаконного получения чужих квартир.

В ОПС входило примерно полсотни человек. Они делились на четыре организованные группы: одни изображали владельцев квартир и оформляли поддельные документы на свое имя; сотрудники регистрирующих органов давали ход нужным документам; псевдо-соцработники и фиктивные почтальоны искали жертв; отдельная группа силой вывозила собственников квартир в глухие деревни Самарской и Ульяновской областей.

Сообщники подыскивали квартиры, владельцами которых были одинокие люди, ведущие асоциальный образ жизни, находящиеся в местах лишения свободы или умерли. Они входили в доверие к жертвам, покупали им продукты и алкоголь, погашали задолженность по коммунальным платежам, а затем без их ведома переоформляли право собственности на других членов ОПГ. В течение четырех лет злоумышленники завладели 30 объектами недвижимости общей стоимостью более 65 млн рублей.

Во время предварительного следствия владельцам удалось вернуть 15 квартир.

За время следствия и суда четверо обвиняемых успели умереть.

Суд приговорил организатора сообщества к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные участники получили от пяти лет и трех месяцев до 16 лет лишения свободы, другим соучастникам назначили до семи лет лишения свободы. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.