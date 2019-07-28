29 июля огласят приговор по делу черных риелторов ОПС Тюменцевой

На 29 июля назначено оглашение приговора по делу ОПС риелторов Тюменцевой и Пименовой, которое федеральный судья Алла Балова из-за огромного объема обвинения рассматривала с июня 2016 года.

На скамье подсудимых почти четыре десятка человек, из которых многие отсидели в следственном изоляторе по несколько лет. Четырех подсудимых гособвинение просило освободить от уголовного преследования в связи со смертью.

Напомним, следствие полагает, что в ОПС входили полсотни человек, которые делились на четыре организованные преступные группы: одни изображали владельцев квартир и оформляли поддельные документы на свое имя; сотрудники регистрирующих органов давали ход нужным документам; псевдо-соцработники и фиктивные почтальоны искали жертв; отдельная группа силой вывозила собственников квартир в глухие деревни Самарской и Ульяновской областей.

За четыре года на счету ОПС оказалось 54 преступления, ущерб оценивают в 90 млн рублей.

Организаторами ОПС считают Ирину Тюменцеву и Оксану Пименову. Ранее Тюменцевой запросили 18 лет колонии общего режима, Пименовой — 16 лет.

По данным Волга Ньюс, Пименова и Тюменцева фигурируют и в уголовном деле замначальника УФСИН России по Самарской области Дениса Шматова. Якобы именно за улучшение условий содержания этих двоих ему передали 520 тыс. рублей.

26 июля в Самарском райсуде федеральный судья Анна Давыдова изменила меру пресечения бывшей сотруднице Росреестра Лилии Мариничевой с домашнего ареста на подписку о невыезде.

"Обычно обвиняемым мера пресечения смягчается в обмен на сотрудничество, нужные показания и так далее, — рассказал изданию адвокат Мариничевой Станислав Журавлев. — Наша же позиция весь период следствия и рассмотрения дела в суде была бескомпромиссной, моя подзащитная вину не признает, оговаривать других она отказалась. Замена ей содержания под стражей на домашний арест, а затем на подписку о невыезде, а также освобождение из-под стражи других подсудимых, связано исключительно с решением Европейского суда".

Мариничеву задержали и заключили под стражу в июне 2014 года. В марте 2018 г. Европейский суд по правам человека вынес постановление, в котором признал нарушение права Мариничевой на свободу и личную неприкосновенность и присудил ей компенсацию 3800 евро.

Только через пять месяцев областной суд освободил Мариничеву из СИЗО под домашний арест. Через несколько дней под домашний арест отправили и еще 10 подсудимых по делу. Под стражей остались только лидеры ОПС Тюменцева и Пименова.

По словам Станислава Журавлева, Европейский суд зарегистрировал еще одну их жалобу на пыточные условия в СИЗО и при конвоировании, содержание в клетке в зале суда, затянутый срок уголовного преследования. Правда, Самарский районный суд под председательством судьи Николая Чернякова рассмотрел иск о компенсации за эти нарушения и присудил всего лишь 75 тыс. руб. за более чем пять лет постоянных и вопиющих нарушений со стороны МВД и ФСИН. В Европейском суде адвокат намерен добиваться адекватной компенсации.