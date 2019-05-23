Подсудимым по делу черных риелторов Ирины Тюменцевой "светит" 205 лет колонии на всех

В Самарском районном суде Самары прошли прения по делу так называемых черных риелторов.

Напомним, по версии следствия, в организованное преступное сообщество входили полсотни человек, которые подразделялись на четыре организованные преступные группы: те, кто изображал из себя владельцев квартир и оформлял поддельные бумаги на свое имя; сотрудники регистрирующих органов, которые давали ход нужным документам; псевдо-соцработники и фиктивные почтальоны находили жертв; отдельная группа насильно вывозила собственников квартир в глухие деревни Самарской и Ульяновской областей.

За четыре года "работы" на счету участников ОПС оказалось 54 преступления, ущерб оценивался в 90 млн рублей.

Часть подозреваемых заключили досудебные соглашения, приговоры им вынесли гораздо раньше.

Этим летом приговор огласят оставшимся 49 подсудимым, в том числе двум предполагаемым лидерам ОПС - Ирине Тюменцевой и Оксане Пименовой.

Недавно в суде прошли прения сторон. Четырех подсудимых гособвинение просило освободить от уголовного преследования в связи со смертью, Тюменцевой запросили 18 лет колонии общего режима, Пименовой - 16 лет колонии общего режима.

Всего оставшимся в живых подсудимым прокуроры запросили 205 лет реального лишения свободы и 95 лет условного - разумеется, в зависимости от роли и доказанности участия в совершении преступлений по каждому из них.

Двое предполагаемых лидеров - Ирина Тюменцева и Оксана Пименова - какие-либо показания давать отказываются. Одна из них пыталась скрыться от следствия, ее объявили в международный розыск, нашли в Белоруссии и в апреле 2014 г. экстрадировали в Россию. Обеим предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), Тюменцева некогда руководила риелторским агентством "Азбука жилья", Пименова являлась известным юристом в сфере недвижимости.

"Во время предварительного следствия 15 квартир удалось вернуть собственникам, - сообщил Дмитрий Блохин. - Часть жилья принадлежала муниципалитету и носила статус выморочного имущества. Мы решили с городской администрацией, что в рамках судебного разбирательства они будут решать вопрос о возмещении нанесенного ущерба за счет преступников. На их дома, автомобили и другие ценности наложен арест, этого имущества хватит на покрытие примерно 70% ущерба".

Изначально в полиции было довольно много материалов, по которым в возбуждении уголовного дела было отказано. По всем этим материалам после повторных проверок выяснилось, что предыдущая проверка была проведена некачественно. За это поплатились два участковых уполномоченных полиции -- они уже уволены, а материалы по ним передали в региональный Следственный комитет.

Но и это еще не конец истории. По словам начальника городской полиции, у них есть материалы, которые вскоре могут пополнить список "подвигов" ОПС, по ним пока ведется работа, и в предъявленное обвинение они не вошли.