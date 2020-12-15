Реналь Мязитов и Евгений Вагнер обжалуют приговор

Экс-глава СОФЖИ Реналь Мязитов и адвокат директора "Евроальянса" Евгения Вагнера обжаловали приговор. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в 2015 г. Мязитов был в сговоре с Вагнером. СОФЖИ и ООО СК "Евроальянс" заключили договор на снос зданий в военном городке №94 в Самаре. Эту территорию отвели под жилую застройку. Мязитов перевел 1,8 млн руб. на счет СК "Евроальянс" за работы.

Фирма Вагнера снесла здания. Но после этого, как считает обвинение, Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на эту подготовку от минстроя 59 млн руб., из которых 1,8 млн - якобы на повторный снос зданий фирмой Вагнера.

Другой эпизод обвинения касается Прибрежного парка в Тольятти. 26 февраля 2015 г. мэрия Тольятти бесплатно предоставила СОФЖИ землю южнее ул. Спортивной в Автозаводском районе для строительства Прибрежного парка. Стоимость участка составляла 219 млн рублей.

После этого появилось ООО "Прибрежный парк". Мязитов якобы убедил правление СОФЖИ передать участок этой фирме на невыгодных для фонда условиях, но выгодных фирмам ООО "РосРазвитиеСибирь" и "Сибирское песчаное карьероуправление".

Кроме того, Мязитова обвинили в покупке по завышенной стоимости территории бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре. Предположительно, стоили земли 143 млн руб., а купил их Мязитов за 200 миллионов.

17 ноября Самарский районный суд признал Реналя Мязитова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 200 тыс. рублей. Евгения Вагнера признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу.

Апелляционная жалоба от Мязитова была зарегистрирована в Самарском районном суде 3 декабря, а двумя днями ранее - 1 декабря - суд зарегистрировал жалобу адвоката Евгения Вагнера.