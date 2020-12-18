Завод "Нефтемаш": закон не защищает добросовестного поставщика тепла

Начавшееся в 2017 году банкротство компании "СУТЭК" сегодня может нанести серьезный финансовый урон ЗАО "Самарский завод Нефтемаш". Из-за пробелов в законодательстве в разгар отопительного сезона может пострадать добросовестный поставщик тепловой энергии и горячей воды в жилой сектор и на социальные объекты Куйбышевского района Самары.

Социально ответственный бизнес

Куйбышевский Ремонтно-механический завод, предшественник Закрытого акционерного общества "Самарский завод Нефтемаш", был основан в 1943 году. В 1980-х предприятие перевели на новую площадку в поселке Сухая Самарка Куйбышевского района Самары. Тогда же ввели в строй мощную заводскую котельную, чтобы одновременно с расширением производства решить проблему с теплоснабжением объектов социальной сферы и прилегающих жилых кварталов.

Для того времени это было типовое решение, и сегодня, наряду с основной производственной деятельностью по выпуску оборудования для нефтедобычи, ЗАО "СЗ Нефтемаш" несет серьезную социальную нагрузку. Котельная предприятия обеспечивает теплом и горячей водой два жилых поселка — Нефтемаш и РЭБ, а это 72 многоквартирных дома, в которых проживает более 10 тысяч человек. Кроме них тепло от заводской котельной получают детсады, больницы, школы и объекты системы МВД и ФСИН в Куйбышевском районе Самары.

Самарский завод "Нефтемаш", будучи сегодня субъектом среднего бизнеса, одновременно является и районообразующим машиностроительным предприятием, и теплогенерирующей компанией с котельной мощностью 79,6 Гкал/час. А в июне 2017 года предприятие получило статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для поселка Сухая Самарка, эксплуатирующей три центральных теплопункта и теплосети общей протяженностью 14,09 км в двухтрубном исчислении.

Все платежи — через суд

Однако ранее, с середины 2000-х годов и до июня 2017 году тепловые сети в поселке Сухая Самарка арендовала и эксплуатировала другая организация — АО "СУТЭК". Это крупный арендатор муниципальных котельных и тепловых сетей, в том числе и в Куйбышевском районе г. о. Самара.

В то время именно "СУТЭК" была единой теплоснабжающей организацией, которая поставляла тепло от котельной Самарского завода "Нефтемаш" в жилые дома. И именно АО "СУТЭК" ввело в постоянную практику систематические неплатежи за полученную от ЗАО "СЗ Нефтемаш" тепловую энергию и теплоноситель, годами не оплачивая фактически полученные ресурсы в добровольном порядке.

"Большинство платежей за поставленное "Нефтемашем" тепло на протяжении трех лет перед банкротством, совершены со счета АО "СУТЭК" в исполнительном производстве и представляют собой просуженную задолженность за каждый календарный месяц поставки", — рассказали в пресс-службе завода.

Более того, подобным образом АО "СУТЭК" вело себя в отношении практически всех своих контрагентов. Это было доказано в судебном порядке, при рассмотрении дела о банкротстве АО "СУТЭК" (дело №А55-32949/2017, сейчас оно рассматривается в Арбитражном суде Самарской области). Поставщики и транспортировщики ресурсов на котельные и сети, арендованные АО "СУТЭК", в их числе и "Нефтемаш", в течение 3-4 лет, предшествующих его банкротству, получали оплату только после предъявления ко взысканию исполнительных листов.

Контрагенты АО "СУТЭК" за период с 2013 по 2017 год четырежды подавали в арбитражный суд заявления о банкротстве недобросовестной компании, и лишь под угрозой банкротства получали свои средства.

Такая недобросовестная практика АО "СУТЭК" нанесла "Нефтемашу" огромные по масштабам этого предприятия убытки. Из-за отсутствия своевременной оплаты за поставленные ресурсы в период с 2014 по 2017 год предприятие выплатило только в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Самара" около 15 млн рублей пеней за просрочки оплаты газа, который шел на выработку тепла для АО "СУТЭК".

"Чтобы оплачивать ресурсы, которые шли на производство тепловой энергии для АО "СУТЭК", завод постоянно нес кредитную нагрузку. Объем кредитных средств ежегодно составлял около 30 млн рублей, по кредитам выплачивались проценты из расчета 11-13% годовых", — пояснили на предприятии.

Ситуация усугублялась тем, что "Нефтемаш", как владелец котельной, не мог разорвать отношения с компанией "СУТЭК", имеющей статус ЕТО. Теплогенерирующая компания в любой ситуации вынуждена продолжать поставку тепла владельцу тепловых сетей, абонентами которого является население и особо значимые для государства объекты. Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации и федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" не делают исключений даже для случаев грубого систематического нарушения платежной дисциплины со стороны ЕТО.

Опасный тренд

"Это неравенство в правах теплогенерирующей компании и единой теплоснабжающей организации, как участников гражданских правоотношений, необходимо срочно устранять. Оно создает колоссальные риски для надежного, бесперебойного теплоснабжения потребителей. Дефолт ЕТО, по сути, означает автоматическое банкротство теплогенерирующей компании, особенно в случаях, когда это субъект среднего бизнеса, как ЗАО "СЗ Нефтемаш", — высказывает озабоченность юридическая служба предприятия.

Эти опасения в полной мере подтвердил процесс банкротства АО "СУТЭК", который был начат по заявлению самой этой организации.

Дело в том, что ЗАО "СЗ "Нефтемаш" в течение месяца до возбуждения судом дела о банкротстве получил с АО "СУТЭК" 29,5 млн рублей, которые являются просуженной и взысканной в исполнительном производстве задолженностью АО "СУТЭК" за поставленную тепловую энергию в период с марта по май 2017 года включительно. А сейчас конкурсный управляющий "СУТЭК" требует признать эти платежи недействительными сделками и вернуть выплаченную сумму в конкурсную массу должника — АО "СУТЭК".

"С учетом того, что требования "Нефтемаша" к АО "СУТЭК" в реестре кредиторов составляют 36,5 млн рублей, и они нереальны к возврату, потеря оспариваемой суммы доведет общий размер убытка завода до 78,2 млн рублей. Это около четверти годового оборота ЗАО "СЗ "Нефтемаш", и такого финансового прессинга завод может не выдержать", — комментируют ситуацию на предприятии.

Суд первой инстанции встал на сторону конкурсного управляющего, сославшись на пункт 2 статьи 61.3 закона о банкротстве и не приняв во внимание тот факт, что ЗАО "СЗ Нефтемаш" планомерно взыскивало задолженность с АО "СУТЭК" в судебном порядке после окончания каждого периода поставки, то есть ежемесячно. Перечисления средств за поставленную тепловую энергию происходили только по исполнительным листам, и на протяжении последних трех лет, предшествующих банкротству, все расчеты с "Нефтемашем" АО "СУТЭК" осуществляло только в таком порядке.

Весомые аргументы

Сегодня Самарский завод "Нефтемаш" отстаивает свои права в апелляционной инстанции и представляет доказательства того, что оспариваемые сделки совершены в обычной хозяйственной деятельности должника, и поэтому не могут быть признаны недействительными.

Весомых аргументов в свою пользу у "Нефтемаша" немало.

Прежде всего, "Нефтемаш" опровергает ключевой довод суда первой инстанции о том, что заводу должно было быть известно о поданном АО "СУТЭК" заявлении о банкротстве и о его финансовой несостоятельности.

"Выводы о неплатежеспособности организации и ее неспособности удовлетворить требования кредиторов может сделать только суд по результатам анализа соответствующих документов при принятии решения о введении наблюдения в отношении должника. А суд почти 4 месяца разбирался в этом вопросе, и только в конце марта 2018 года ввел в отношении АО "СУТЭК" процедуру наблюдения. Между тем все оспариваемые перечисления в пользу ЗАО "СЗ Нефтемаш" совершены до этого момента", — говорят на заводе.

Напротив, вся доступная информация говорила о том, что АО "СУТЭК" — кредитоспособная организация, которая намерена продолжать деятельность в сфере теплоснабжения. Яркое подтверждение этого — деловая активность компании и ее отношения с администрацией г. о. Самара. АО "СУТЭК" продолжало находиться в статусе ЕТО в отношении некоторых зон еще несколько месяцев после принятия судом к производству заявления о банкротстве, оставалось арендатором муниципальных котельных и тепловых сетей, выступало заказчиком услуг на государственном сайте zakupki.gov.ru.

Администрация г. о. Самара, сама, являясь кредитором АО "СУТЭК", продолжала производить оплату по государственным контрактам, в том числе и после подачи АО "СУТЭК" в арбитражный суд заявления о собственном банкротстве. Это многократно подтверждается разнообразной и объемной информацией, которая находится в открытом доступе на официальном государственном сайте zakupki.gov.ru.

ЗАО "СЗ Нефтемаш" регулярно запрашивало сведения о том, какова у АО "СУТЭК" собираемость денежных средств с населения, которое являлось конечным получателем услуги теплоснабжения в зоне действия котельной "Нефтемаша". Согласно письму Администрации г. о. Самара, собираемость за январь–декабрь 2016 года и январь–август 2017 года не опускалась ниже 77%. А в целом за январь — декабрь 2017 года населению в зоне действия котельной ЗАО "СЗ Нефтемаш" было начислено к оплате 64 млн 208 тыс. 286 рублей, а фактически население оплатило 66 млн 041 тыс. 057 рублей. То есть все указывало на платежеспособность АО "СУТЭК".

Более того, после подачи в суд заявления о собственном банкротстве АО "СУТЭК" в добровольном порядке погасило текущие платежи в пользу аффилированных компаний, уплатив в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и АО "Газпром теплоэнерго Тольятти", в общей сложности, около 240 млн рублей. Признать эти платежи недействительными сделками конкурсному управляющему не удалось.

Есть факты, указывающие на то, что руководство АО "СУТЭК" намеревалось продолжить хозяйственную деятельность, а инициирование процедуры банкротства рассматривало как способ преодоления временных финансовых трудностей.

Уже сложилась правоприменительная практика, которая подтверждает тезис о том, что главными критериями применения пункта 2 статьи 61.4 закона о банкротстве является обычность, повторяемость сделок должника в течение продолжительного времени, при не превышении суммы таких сделок порогового значения, а также отсутствие направленности воли кредитора на получение денежных средств в приоритетном порядке. А это значит, что возвращать в конкурсную массу АО "СУТЭК" суммы, полученные по исполнительным листам, ЗАО "СЗ Нефтемаш" не должен.

Обеспечить равноправие

Сейчас государство ищет пути для повышения качества и надежности теплоснабжения коммунальных потребителей. И здесь необходимо осознать и принять за основу главное. Во-первых, в организации теплоснабжения жилых поселков участвовал не только "СУТЭК", но и ЗАО "СЗ Нефтемаш", в котельной которого производилось тепло. Во-вторых, за тепло, которое транспортирует по сетям единая теплоснабжающая организация-посредник, уплачены деньги населения.

Это означает, что правовое положение теплоснабжающей организации, владеющей сетями и выполняющей функции посредника при доставке ресурсов конечному потребителю, должно быть сопоставимо с положением управляющих компаний — исполнителей коммунальных услуг, которым не принадлежат деньги населения, целевым образом направленные ресурсникам.

Платежи организаций — ЕТО, владеющих сетями, в пользу теплоснабжающих организаций, имеющих источник теплоснабжения, не должны быть оспоримы по правилам главы III.1 закона о банкротстве (в том числе на основании статей 61.2 или 61.3), поскольку такие платежи произведены не за счет должника, а за счет населения — конечного потребителя коммунальных услуг, т. е. тепловой энергии и ГВС, вырабатываемых организацией, имеющей источник теплоснабжения — котельную.

В данном случае посредник имеет право оставить себе денежные средства лишь в объеме своего тарифа, рассчитанного из стоимости услуг транспортировки. А остальные денежные средства населения должна получить теплоснабжающая организация, вырабатывающая тепло. И тоже в объеме утвержденного для нее тарифа.

Сейчас формируется новый экономический механизм функционирования теплового рынка. Помимо новых подходов к формированию долгосрочных тарифов, важной составляющей этого экономического механизма является повышение ответственности единых теплоснабжающих организаций.

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