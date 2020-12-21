16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РЖД сократили скидку на перевозку нефтепродуктов для самарских НПЗ "Роснефти" Красногородецкому нефтяному месторождению исполнилось тридцать лет "Самаранефтегаз" наградит журналистов за профессионализм IV Международный Байкальский риск-форум пройдет 16-20 ноября в онлайн-режиме "Транснефть — Приволга" оказала помощь медицинским учреждениям Самарской области

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию камеры пуска средств очистки и диагностики на производственном объекте в Республике Татарстан

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию камеры пуска средств очистки и диагностики (СОД) на нулевом километре магистрального нефтепровода (МН) Бавлы - Куйбышев в зоне ответственности линейной производственно-диспетчерской станции "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Плановые работы выполнялись на территории Бавлинского района Республики Татарстан с апреля в соответствии c программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель - обеспечение высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти.

Выполнено обустройство стационарной площадки, смонтированы новая камера пуска СОД, оборудование системы телемеханизации, проложены кабели и технологические трубопроводы. Новое оборудование российского производства отличается увеличенным сроком службы (до 30 лет) и отвечает нормативным требованиям в области промышленной безопасности.

После завершения пусконаладочных работ произведено технологическое подключение новой камеры пуска СОД к магистральному нефтепроводу. Устаревшее оборудование демонтировано. Реконструкция объекта обеспечит возможность проведения своевременной диагностики и оценки состояния МН Бавлы - Куйбышев.

В настоящее время камера пуска средств очистки и диагностики введена в промышленную эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3