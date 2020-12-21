АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию камеры пуска средств очистки и диагностики на производственном объекте в Республике Татарстан

АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию камеры пуска средств очистки и диагностики (СОД) на нулевом километре магистрального нефтепровода (МН) Бавлы - Куйбышев в зоне ответственности линейной производственно-диспетчерской станции "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления.

Плановые работы выполнялись на территории Бавлинского района Республики Татарстан с апреля в соответствии c программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель - обеспечение высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти.

Выполнено обустройство стационарной площадки, смонтированы новая камера пуска СОД, оборудование системы телемеханизации, проложены кабели и технологические трубопроводы. Новое оборудование российского производства отличается увеличенным сроком службы (до 30 лет) и отвечает нормативным требованиям в области промышленной безопасности.

После завершения пусконаладочных работ произведено технологическое подключение новой камеры пуска СОД к магистральному нефтепроводу. Устаревшее оборудование демонтировано. Реконструкция объекта обеспечит возможность проведения своевременной диагностики и оценки состояния МН Бавлы - Куйбышев.

В настоящее время камера пуска средств очистки и диагностики введена в промышленную эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.