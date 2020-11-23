Самарская сетевая компания, кроме обслуживания, модернизации и строительства распределительных сетей по всему региону, ведет также регулярную работу по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии. За последние 3 года контролеры АО "ССК" более 500 тысяч раз выходили на плановые и внеплановые проверки, в результате которых только за бездоговорное потребление электроэнергии выявленным "халявщикам" предъявили счетов на сумму порядка 150 млн рублей. О том, кто помогает АО "ССК" контролировать законность потребления электроэнергии и как не стать нарушителем, рассказал директор по реализации электроэнергии АО "ССК" Дмитрий Кирсанов.

— С какой целью сотрудники АО "ССК" проводят проверку приборов учета электроэнергии у потребителей?

— Проверка правильности работы приборов учета электроэнергии у потребителей — это обязанность сетевой организации, которая по закону должна контролировать расход и учет электроэнергии, выявлять и пресекать факты ее незаконного потребления, тем самым обеспечивая надежное и бесперебойное энергоснабжение всех потребителей. Дело в том, что хищение электроэнергии зачастую приводит к перегрузке в сетях, выводу из строя оборудования и, следовательно, к ограничению подачи электроэнергии всем, в том числе и добросовестным потребителям. Наша задача — не допустить этого. Те, кто расхищает энергию, — враги добросовестных плательщиков.

— Потребители — и физические, и юридические лица — часто интересуются, как отличить контролеров, имеющих право проводить проверку, от проверяющих-самозванцев?

— Для того чтобы обезопасить себя от мошенников, необходимо знать некоторые моменты.

Проверки приборов учета у потребителей, запитанных от сетей АО "Самарская сетевая компания", могут проводить как сотрудники самой сетевой компании, так и уполномоченные на этот вид деятельности сотрудники нашего подрядчика — ООО "Энергия развития, аудит" (ООО "ЭРА"), а также сотрудники гарантирующих поставщиков — ПАО "Самараэнерго" и АО "Самарагорэнергосбыт". На всех проверяющих должна быть спецодежда с названием и логотипом организации, они обязаны предъявить удостоверение, в которых указаны их фамилия, должность и название организации, направившей их для проведения проверки. Только после этого потребители могут допустить контролера к проверке своего прибора учета электроэнергии. Если же к вам в дом пытается вломиться представитель какой-то другой энергокомпании, то следует серьезно подумать перед тем, как впустить такого инициативного человека в свою квартиру.

— Какие виды работ имеют право проводить контролеры?

— Контролеры АО "ССК" и ООО "ЭРА" по закону имеют право проводить осмотр, плановую инструментальную проверку приборов учета электроэнергии с осмотром схем учета, проверять соблюдение правил их эксплуатации. Если они выявят факты нарушения порядка учета электроэнергии со стороны потребителей, то имеют право составить акт неучтенного потребления электроэнергии.

— Какие самые распространенные нарушения фиксируют контролеры?

— В ходе проверки могут быть обнаружены различные нарушения, самые серьезные из которых — это безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Безучетное потребление заключается в самовольном вмешательстве в работу прибора учета, в том числе в наложении на его корпус магнита. Также о безучетном потреблении мы можем говорить при фиксации факта срыва пломб со счетчика или дополнительного ввода провода в обход прибора учета. Попытки использования тарифа для физических лиц при оплате электропотребления коммерческими объектами, например, магазинами, салонами красоты и прочими, тоже квалифицируются как безучетное потребление. Другой вид нарушения — бездоговорное потребление электроэнергии заключается в самовольном подключении объектов к электрическим сетям в отсутствие договора энергоснабжения. Бездоговорным также считается потребление, если собственник осуществил самостоятельное подключение электроснабжения в период действия ограничения поставки электроэнергии, введенного по заявке гарантирующего поставщика. Проще говоря, если потребителю ограничили электроснабжение, например, за накопившуюся задолженность по уплате за электроэнергию, а он самовольно включил себе электропитание.

— Как действуют контролеры, если обнаруживают факт нарушения?

— В каждой ситуации составляется соответствующий документ. При отказе потребителя от подписи данного документа проверяющие вправе пригласить для фиксации факта отказа двух незаинтересованных лиц либо провести фото- и видеосъемку. Поэтому мы рекомендуем всем потребителям: если вы не согласны с каким-либо выводом проверяющих, подпишите документ, а в соответствующей графе укажите свои замечания либо свое несогласие с их выводами, а после проверки и подписания актов вы имеете право обратиться в Самарскую сетевую компанию для получения разъяснений.

— Что грозит потребителям, которые не допустят уполномоченных на проверку лиц к прибору учета электроэнергии?

— Если гражданин дважды не допустит уполномоченных лиц к приборам учета для проведения их проверки, то расчет объема потребленной электроэнергии для его объекта будет осуществляться исходя из величины максимальной мощности с момента второго недопуска до даты проведения очередной проверки. А это обычно крайне невыгодно для потребителя.

— Каких результатов в борьбе с незаконным потреблением электроэнергии удалось добиться за 2020 год?

— По состоянию на 1 октября 2020 года контролеры АО "ССК" и ООО "ЭРА" составили 26 актов о безучетном потреблении 3,8 млн кВт*ч электроэнергии и передали их гарантирующим поставщикам для дальнейшей работы. Кроме того, за 10 месяцев текущего года было подписано 233 акта о бездоговорном потреблении почти 6 млн кВт*ч электроэнергии на сумму более 42 млн рублей. На сегодняшний день из них уже оплачено более 10 млн рублей. Таким образом, за 2020 год нам удалось пресечь незаконное потребление почти 10 млн кВт*ч электроэнергии.