Совет ветеранов АО "Самаранефтегаз" перешагнул 20-летний рубеж

Ветераны АО "Самаранефтегаз", посвятившие жизнь покорению самарских недр, будучи на пенсии, поддерживают тесную связь с родным предприятием. Помогает этому Совет ветеранов, созданный в 2000 году. Его цели зафиксированы в уставе ветеранской организации — это защита законных прав пенсионеров, обеспечение их достойного положения в обществе и удовлетворение духовных потребностей. Первым председателем стал Иван Феклов, Герой социалистического труда, бывший буровой мастер, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, Почетный нефтяник.

Совет включает в себя семь первичных ветеранских организаций, активно сотрудничающих с местными районными советами ветеранов. Четкая структура и хорошая организация позволяют поддерживать ритмичную работу и не оставлять без внимания ни одного нефтяника, вышедшего на пенсию.

Забот много — рассмотрение заявлений, распределение материальной помощи, организация встреч и культурного досуга, взаимодействие с руководством предприятия и многое другое. Доброй традицией стало посещение ветеранами концертов классической музыки в Самарской государственной филармонии, совместный отдых на корпоративных базах отдыха, совместные мероприятия с молодыми специалистами, походы в музеи и на природу.

Каждый год "Самаранефтегаз" выделяет средства ветеранскому движению, что позволяет оказывать адресную помощь нуждающимся. Однако главное в работе Совета ветеранов все же не материальная сторона. Ветеранам гораздо важнее осознавать то, что о них заботятся. Постоянные встречи, тепло живого общения, насыщенная культурная и социальная жизнь — это то, в чем в первую очередь нуждаются люди старшего поколения.

"За 20 лет существования Совет ветеранов АО "Самаранефтегаз" в полной мере доказал свою востребованность и снискал заслуженный авторитет, рассказывает председатель Совета ветеранов АО "Самаранефтегаз" Владимир Стрелов. — Ведь у ветеранов появилась возможность не только обращаться за решением забот и проблем, но и делиться хорошими новостями, активно участвовать в работе ветеранской организации. Нам, ветеранам, важно не терять связь с трудовым коллективом. Отрадно, что руководство АО "Самаранефтегаз" понимает необходимость поддержки тех, кто проработал на предприятии не один десяток лет. Эта помощь способствует всестороннему развитию нашей ветеранской организации и, соответственно, позволяет сделать жизнь ветеранов более интересной и разнообразной".

Много в Совете ветеранов талантливых людей, накопивших за жизнь и опыт, и мудрость, которыми они делятся с помощью творчества.

Тамаре Булановой 77 лет, почти сорок из них она трудилась инженером-экономистом на предприятии "Самаранефтегаз", а после выхода на заслуженный отдых 17 лет отдала общественной работе с ветеранами. Пять лет возглавляла первичную организацию ветеранов численностью 325 человек, которые проживали во всех регионах, где располагались базы со складами материальных ресурсов предприятия. Затем, после укрупнения первичных организаций, с 2005 по 2012 год была заместителем председателя первичной ветеранской организации аппарата управления АО "Самаранефтегаз". По случаю 10-летнего юбилея областного Совета ветеранов была награждена медалью "Активисту ветеранского движения".

Ушла с постоянной работы в Совете ветеранов по состоянию здоровья, но оставалась его членом до 2018 года и связь с ветеранской организацией не теряет и в настоящее время.

"Я не чувствую себя пожилым человеком, потому что душа наша всегда молода и к чему-то в жизни стремится, — утверждает Тамара Буланова. — Сейчас я открылась людям уже в своем поэтическом творчестве. Пишу стихи о ветеранах, о ветеранской организации, о родном и любимом предприятии".

Бывший председатель областного Совета Владимир Вырыпаев заметил это и поддержал увлеченность Тамары Булановой. С его помощью был издан ее первый сборник стихов "Я в этом мире не одна", который подарили первичным ветеранским организациям в регионы и отдельным ветеранам.

Печаталась Тамара Буланова также в сборниках "Ветеранская слава" и коллективном сборнике творчества пенсионеров-нефтяников "Строки, идущие от сердца".

"В 2018 году я самостоятельно на собственные средства издала сборник стихов "В свободном полете" объемом в 300 страниц, — делится впечатлениями Тамара Буланова. — Стихи людям нравятся. Жизнь продолжается и радует меня своими яркими оттенками. Хочется, чтобы на земле был мир, без войны, для нас, наших детей, внуков и их потомков".