Успеть до холодов: тепло в дома самарцев дадут до конца недели

В областном центре завершается подготовка к отопительному сезону. Тепло поступило уже почти во все социальные учреждения Самары и в 80% жилых домов. Об успешном старте отопительной кампании городские чиновники и депутаты говорили 8 октября в рамках совещания при председателе думы Самары Алексее Дегтеве.

Подготовка городского хозяйства к осенне-зимнему периоду началась заблаговременно. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Олега Ивахина, к утру 8 октября к теплоснабжению подключены 1115 объектов социальной сферы. Это 99% объектов здравоохранения и 90% детских садов.

Наибольших успехов удалось достичь по спортивным объектам — подключено 100% зданий. Из 140 объектов культуры тепло получают 105, то есть 75% от общего количества. Это связано с тем, что многие из них находятся в многоквартирных жилых домах, подключение которых ведется по другому графику.

По данным на первую половину дня 8 октября, к отоплению подключено 8180 жилых зданий, или 80% от общего числа.

"Подключение идет в штатном режиме. К концу недели будет запущено тепло во всех домах", — рассказал Олег Ивахин.

По словам председателя думы Самары Алексея Дегтева, уже выполнен колоссальный объем работ: "К каждому отопительному сезону мы готовимся очень обстоятельно. Задолго до его старта создается штаб по подготовке, формируется бюджет, проводятся плановые перекладки магистральных сетей, ревизия тепловых узлов, опрессовка труб. В этом году все работы начались заблаговременно и прошли четко по графику".

Дегтев напомнил, что в этом году переложено рекордное число тепломагистралей: 10 км трубопроводов, в том числе и большого диаметра.

Еще один важный вопрос, который обсуждался на голосовании, — готовность внутридомового оборудования.

"Бывает, что трубы опрессованы, задвижки открыты, но тепла в доме нет. Поэтому мы предлагаем начиная со следующего года, накануне отопсезона, проводить осмотр домового хозяйства, проверять исправность тепловых узлов, — отметил Дегтев. — Эту работу будут проводить депутаты совместно с жителями многоквартирных домов и управляющими микрорайонами".